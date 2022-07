El Misteri de la Selva retorna a la normalitat i sense restriccions

La peça assumpcionista deixa enrere les restriccions i vol recuperar la seva essència prepandèmica

Actualitzada 19/07/2022 a les 11:58

El Misteri de la Selva ha tornat des de fa unes setmanes als seus assajos i ho ha fet a la recerca de la normalitat perduda durant els dos darrers anys a causa de la pandèmia. La peça assumpcionista més antiga d'Europa vol recuperar la seva essència tradicional i treballa amb la vista posada en dues representacions sense restriccions i sense les mascaretes que van marcar les representacions de 2021.La posada en escena es prepara amb les pautes convencionals, tot i que es conserven algunes mesures de seguretat utilitzades l'any passat, com ara els assajos amb distàncies de seguretat. Malgrat aquest fet, l'objectiu és afrontar el 42è cicle de representacions amb total normalitat.Més d'un centenar d'actrius i actors treballen en grups des de principis d'estiu per tornar a donar vida a la peça teatral més antiga que es conserva en català i de forma íntegra. Enguany no s'ha incorporat cap novetat en els papers principals, però sí que s'han afegit algunes veus joves que han permès renovar el cor principal i que debutaran en la interpretació del Misteri els pròxims 14 i 15 d'agost.L'església de Sant Andreu Apòstol de la Selva acollirà les dues posades en escena habituals (dia 14 d'agost, a les 22h i dia 15, a les 20h). Es recomana realitzar la reserva de localitats amb antelació a través del correu electrònic elmisteri.selva@gmail.com o del Whatsapp 636 541 532.