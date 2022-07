Disfrutar, del xef vilasecà Eduard Xatruch, tercer millor restaurant del món

Josep Roca, del Celler de Can Roca, rep el premi Beronia World's Best Sommelier

Actualitzada 19/07/2022 a les 07:29

El restaurant barceloní Disfrutar, dels excaps de cuina d'elBulli Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas, és el tercer millor restaurant del món. Així ho ha revelat aquest dilluns el rànquing britànic The World's 50 Best Restaurants en una gala a Londres. D'aquesta manera, Disfrutar escala dues posicions en el podi, ja que en l'edició anterior va ser nomenat el cinquè millor. El guanyador d'aquesta edició ha estat Geranium, de Copenhaguen i completen el podi, Central, de Lima, en la segona posició; Diverxo, de Madrid, en la quarta i Pujol, de Ciutat de Mèxic, en la cinquena posició. Per la seva part, Josep Roca, del Celler de Can Roca, s'endú a casa el premi Beronia World's Best Sommelier.L'establiment del vilasecà Eduard Xatruch, situat al carrer Villarroel de la capital catalana, ha arribat a la tercera posició dels millors restaurants del món. L'organització ha remarcat que és un restaurant «enginyós, divertit, experimental i tremendament deliciós».Entre els 50 primers llocs, Diverxo, de Madrid, s'ha situat en la quarta posició; l'Asador Etxebarri, d'Atxondo, en la sisena; Mugaritz, de Sant Sebastià, la 21a, i al número 42, Quique Dacosta, de Dènia.Més de 1.080 experts internacionals del sector de la restauració i gurmets viatgers que formen part l'Acadèmia The World's 50 Best Restaurants han votat la llista The World's 50 Best Restaurants 2022. L'Acadèmia, paritària pel que fa el gènere, comprèn 27 regions diferents de tot el món, cadascuna de les quals té 40 membres, entre ells un president.Els premis The World's 50 Best Restaurants 2022 han tornat a celebrar-se a Londres aquest dilluns. Coincidint amb el vintè aniversari del certamen, l'organització ha celebrat el premi de gran prestigi mundial que reuneix els xefs, restauradors, mitjans i gastrònoms més destacats a Old Billingsgate, l'antiga llotja de peix londinenca. La gala ha estat conduïda per l'actor Stanley Tucci.L'any 2019, The World's 50 Best Restaurants va canviar de format i tots aquells restaurants que ja han estat alguna vegada números 1 ja no poden tornar a formar part del rànquing. Entren dins d'un nou programa batejat amb el nom The Best of the Best, en reconeixement a la seva trajectòria i excel·lència. Per tant, ni el restaurant gironí El Celler de Can Roca ni els que han encapçalat llista algun cop apareixeran més a la classificació.