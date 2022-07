Desarticulen un grup que robava cablejat d'alta tensió del Corredor Mediterrani a Tarragona

La Guàrdia Civil va detenir sis persones a Barcelona, quatre de les quals ja han ingressat a la presó

Actualitzada 19/07/2022 a les 11:09

La Guàrdia Civil ha detingut sis persones a Barcelona que, suposadament, formaven part d'un grup organitzat dedicat a robar cablejat d'alta tensió de les vies de ferrocarril, principalment, del Corredor Mediterrani de Catalunya i el País Valencoà així com en altres zones com Lleida. Segons l'institut armat els danys causats superen els 360.000 euros i han generat pèrdues per valor de més de 3 milions, derivats de les alteracions en el servei provocades i les afectacions sobre els usuaris amb desviaments de trens, retards i tancaments d'estacions. La investigació, que va començar al mes de gener, hauria permès resoldre fins una trentena de delictes. Quatre dels sis detinguts han ingressat ja a la presó per ordre judicial.Segons la Guàrdia Civil, cadascun dels components del grup tenia un rol molt específic. Quatre es desplaçaven fins el lloc on anaven a robar, arribant a passar fins a tres dies a la zona abans d'executar els seus plans. Els altres dos mantenien contacte telefònic des de Barcelona en temps real mentre es produïen els fets.Els quatre que participaven físicament en les sostraccions se separaven i col·locaven estratègicament, coordinant-se de forma directe amb els mòbils. Després de trencar la tanca perimetral, un d'ells entrava a les subestacions elèctriques i, mitjançant una operació molt específica i única en aquest grup, aconseguia deixar sense tensió un dels cables que aporten l'energia necessària per fer funcionar els trens -3.300 volts-. Una operació que executaven sense que el titular de la xarxa ferroviària, l'ens públic Adif, detectés la falta de tensió.A partir d'aquesta acció, la resta de membres començava les seves tasques: un s'elevava a uns tres metres d'altura i amb una eina fabricada específicament per a ells tallava el cable de 300 mil·límetres de secció, tirant-lo sobre la via. Els altres dos l'enrotllaven i tallaven en trams de deu metros. Cada metre lineal pesa uns 2,8 quilos i arriben a sostreure en un mateix fet fins a 800 metros, acumulant 2.500 quilos de càrrega.Un cop carregat els vehicles, i en contacte amb els membres situats a Barcelona, transportaven els cables robats amb vehicles de gran tonatge. En algunes ocasions, amagaven la càrrega en naus properes al lloc dels fets, efectuant el trasllat i venda final en dies posteriors. Des de la mateixa província de Barcelona, disposaven de diferents escalafons logístics per a la venda.Els investigadors van poder desarticular el grup en el moment de conèixer el pròxim objectiu. Als sis detinguts se'ls atribueix presumptes pertinença a organització criminal així com 31 delictes de robatori amb força, robatori i ús de vehicles de motor, trencament de condemna i delictes continuats contra la seguretat vial. Els fets van tenir lloc a les províncies de Girona, Barcelona, Tarragona, Lleida, Castelló i València.L'operatiu va permetre decomissar els mòbils del grup, eines específiques per cometre els robatoris i roba amb la qual fingien ser treballadors de diferents companyies autoritzades per fer treballs a les vies.L'operació ha estat dirigida i coordinada pel jutjat d'instrucció número 4 de Sagunt (València) i executada per l'Equip de Patrimoni de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Castelló.