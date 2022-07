A la venda les entrades del 35è Festival Internacional de Música d'Altafulla

Set concerts ompliran de diferents estils musicals les nits d'estiu a la plaça de l'Església del 4 al 24 d'agost.

Actualitzada 19/07/2022 a les 16:45

El 35è Festival Internacional de Música d'Altafulla (FIM) s'ha presentat aquest dimarts al migdia a la plaça de l'Església de la mà del regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Altafulla, Hèctor López Bofill; els directors artístics del FIM, el prestigiós flautista Claudi Arimany i el Mestre Albert Sardà, i el coordinador del cicle, Josep Maria Recasens.

El programa d'aquesta 35a edició, que va del 4 al 24 d'agost, està format per set concerts que contemplen tant la música clàssica com la més contemporània posant en interacció diferents estils musicals. Així ho ha subratllat la direcció artística encapçalada per Claudi Arimany i Albert Sardà.

Tots els concerts tenen lloc a la plaça de l'Església, a les 22 hores.. El regidor de Cultura, Hèctor López Bofill, ha destacat que el FIM representa «el punt àlgid de la vida cultural altafullenca», al mateix temps que ha remarcat que es tracta d'un esdeveniment cultural de referència al Camp de Tarragona.



Les entrades i els abonaments del FIM d'Altafulla ja estan a la venda. Es poden adquirir a l'Oficina de Turisme de la plaça dels Vents, per Internet al lloc web altafulla.cat i als dispositius Infotactile. També es poden adquirir una hora abans de cada concert a la taquilla de la plaça de l'Església.

L'entrada individual per un concert és de 15 €, l'abonament per a 4 concerts té un preu de 49 € i aquelles persones que vulguin gaudir de tots 7 concerts, el passi el podran adquirir per 65 €. En tots els casos, si es compta amb el Carnet Jove, es gaudirà d'un 50% de descompte.



Programa de concerts