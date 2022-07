A presó dos homes per cultivar més de 1.300 plantes de marihuana a Pontils

Els detinguts s'allotjaven en dues tendes des d'on controlaven el camí d'accés principal a la plantació

Els Mossos d'Esquadra de la Unitat van desmantellar dijous passat un cultiu de marihuana ubicat en el terme municipal de Pontils (Conca de Barberà) i van detenir dos homes de 26 i 28 anys, com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues.L'operatiu policial es va efectuar arran d'una informació rebuda sobre l'existència d'una possible plantació de marihuana en una zona boscosa de difícil accés coneguda com a Clot de Comadevaques la qual uneix la Conca de Barberà i l'Alt Camp a través del curs natural de l'aigua, a Pontils.A primera hora del matí, els mossos van portar a terme un dispositiu en aquesta zona boscosa. Tot i les dificultats orogràfiques, van localitzar un sender que els va conduir fins a quatre parcel·les amb 1.340 plantes de marihuana d'entre els 30 centímetres i el metre d'alçada en estat de floració. També van poder comprovar que des d'una bassa ubicada en un punt més elevat es recollia l'aigua d'un petit rierol i es feia arribar fins a la plantació amb unes canonades.A pocs metres de distància, els agents van observar un campament amb dues tendes que estaven ubicades estratègicament amb l'objectiu de controlar el camí d'accés principal a la plantació. En arribar-hi, els agents van sorprendre i detenir dos homes que s'encarregaven de la vigilància i conreu. En el lloc on pernoctaven s'hi va trobar bombones i una petita cuina de gas butà, aliments i begudes, un aparell per a generar electricitat, motxilles, roba i diversos productes fitosanitaris per la protecció i el creixement dels cultius.Els detinguts van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Valls, el passat 15 de juliol i el jutge en va decretar el seu ingrés a presó.