Un centenar de caminadors participen en la XVII Caminada Popular de Creixell

Els partipants han fet una pujada seminocturna al pic de la Mola

Actualitzada 18/07/2022 a les 13:37

Uns 100 caminadors de Creixell i dels pobles de l'entorn van participar aquest any a la Caminada Popular del municipi. Enguany es va fer fins al pic de la Mola de 318 metres d'alçada, sostre comarcal del Tarragonès. Va ser una bona pujada però que van compensar les bones vistes i la recompensa de fer el cim comarcal.La ruta que es va fer va sortir del Consultori Mèdic de Creixell i va transcórrer per La Coma, costat de L'AVE, Mas Mercadè, camí de Mas Gibert, El Comellar Gran, La Mola, La Gavatxa, antic GR-92 i Mas Mercadé. Va ser un recorregut total de 9 quilòmetres a peu amb 300 metres de desnivell.La Caminada va començar a les set de la tarda i es va allargar fins a mitjanit. Els participants anaven ben equipats amb llanternes i frontals de llum.Aquesta caminada és la que estava preparada per a l'any 2021 i que a causa de la pandèmia no es va poder realitzar.