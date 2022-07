Torredembarra es queda sense castell de 9 per la diada del Quadre

La Joves de Valls el va provar però el va haver de desmuntar amb els sisens col·locats

Actualitzada 17/07/2022 a les 22:44

La plaça de la Vila de Torredembarra volia unir-se al selecte grup de places que han vist el castell de nou des de la represa castellera, però es va quedar a les portes d'unir-se als municipis de Terrassa, Valls, Tarragona, Altafulla i Lloret de Mar. La Joves ho va intentar, però no va tenir el dia en una diada del Quadre de Santa Rosalia on els Nois de la Torre i la Jove de Tarragona van fer les seves millors actuacions de l'any.

La Joves vallenca tenia marcat en vermell al calendari l'actuació a Torredembarra des de feia unes setmanes. Era el lloc idoni per tornar a portar el castell de 9 que va estrenar per Sant Joan i que havia quedat només carregat, però l'intent de 3 de 9 amb folre, que van tirar a segona ronda, no pujava com estava previst i el van desmuntar.

A aquestes alçades de temporada el més important és no caure i més tenint en compte que properament tindran noves oportunitats de portar-lo novament a plaça. Els hi va passar el mateix amb el 2 de 8 amb folre, que també van desmuntar com ja havien fet una setmana enrere a La Riera de Gaià. Van sortir de plaça amb el 5 de 8, el 4 de 8 i el 3 de 8 i amb l'estrena final del pilar de 6.

La Jove de Tarragona continua el seu particular ritme sense deixar-se influir pels castells que van assolint les resta de les colles capdavanteres del panorama casteller. Conscients que la temporada és llarga i que la renovació dels troncs i la canalla comporta paciència, van fer un pas més en el seu camí completant per primera vegada aquesta temporada la clàssica de vuit: 3 de 8, 2 de 7 i 4 de 8.

Tot i que durant l'any ja havien fet els tres castells, no els havien portat junts encara a plaça. En dues setmanes a Vilanova i sobretot durant el mes d'agost és quan hauran de mostrar definitivament la feina de l'assaig i assolir noves estructures.

Els Nois de la Torre ja ens tenen acostumats a sobreposar-se als inconvenients i una vegada més ho van tornar a fer. Després d'un intent desmuntat de 4 de 7 a la primera ronda a causa de la indisposició d'un membre de la canalla, van completar els dos castells bàsics de set (4 de 7 i 3 de 7) i ho van rematar amb el 3 de 7 amb l'agulla, signant la seva millor actuació de la temporada.

El pròxim cap de setmana l'atenció castellera se centrarà a la zona no tradicional, concretament a Mataró, on a la diada de Les Santes els Castellers de Vilafranca podrien provar el 2 de 9 amb folre i manilles. També hi seran els Capgrossos locals i els Minyons de Terrassa, en la seva darrera actuació abans de les vacances.