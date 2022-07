Rosario Flores actua per 2.500 persones a la Pobla de Mafumet

L'artista va repassar els grans èxits de la seva carrera

Actualitzada 18/07/2022 a les 14:21

Dissabte a la nit, la Pobla de Mafumet va ballar al ritme de la música de Rosario Flores a l'escenari habilitat a la pista coberta del Complex Esportiu Municipal. Més de 2.500 persones van poder gaudir en directe de l'espectacle, durant el qual Rosario va repassar els temes més destacats del seu treball discogràfic més recent Te lo digo todo y no te digo na. Així mateix, la popular intèrpret també va oferir al seu públic els èxits més importants de la seva carrera.Junt amb el concert de Rosario Flores, el cap de setmana es va veure completat per una altra proposta musical. En aquest cas, adreçada a un públic familiar a través de la festa infantil i participativa Bombollam. L'activitat, que va reunir un gran nombre de públic al Parc de les Pobles, va incloure molta música, dansa, clown i, també, escuma de colors.L'activitat de les Festes d'Estiu prosseguirà fins a la celebració de la Diada de Catalunya, al setembre. Abans, la programació prevista encara oferirà alguns plats forts, com la tradicional la 26a Trobada Romescaire de la Pobla (6 d'agost), la trobada de bèsties de foc 'Fenix Foc Day' (13 d'agost), la Festa Jove amb l'exhibició de freestyle 'Batalla de gallos' i Summer Festival amb els DJ locals (20 d'agost), la Crazy Jump Race (27 d'agost) o la 29a Paella Popular (3 de setembre).