Poboleda està a un pas de restringir l'aigua de boca en horari nocturn

L'aigua arriba sense pressió i es tem per la situació quan el pantà de Siurana passi del 18% de la capacitat actual al 8%

Actualitzada 18/07/2022 a les 07:41

L'Ajuntament de Poboleda (Priorat) es troba a un pas de decretar les primeres restriccions per garantir l'aigua al municipi. Si la situació de sequera continua i el nivell de l'aigua al pantà de Siurana continua disminuint, l'alcalde, Josep Maria Díaz, adverteix que hauran de tornar a tallar el subministrament d'aigua durant les nits, de deu a vuit del matí. Aquesta setmana els vint-i-cinc alcaldes i el Consell Comarcal del Priorat demanaran a l'Agència Catalana de l'Aigua la revisió de la concessió a la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes. I és que, segons el consistori de Poboleda, «és llastimós que els pobles del Priorat siguin la víctima de les conseqüències del transvasament d'aigua a una altra conca, que ja té altres fonts de subministrament».L'Ajuntament de Poboleda ha publicat un ban en què comunica a la població que s'estan buscant alternatives per garantir l'aigua de boca. Díaz assegura que l'aigua que arriba al poble no té pressió. «L'aigua arriba cada cop amb menys pressió, menys cabal i menys qualitat», diu l'alcalde.La preocupació a Poboleda s'agreuja a mesura que s'acosten les dates de la temporada alta estiuenca i es preveuen visitants. Ara, també els caps de setmana gairebé dupliquen la seva població: «No hem doblat la població, però quasi ho fem. Vindrà molta més gent. D'altra banda, si els problemes persisteixen i la gent deixa de venir, això pot provocar un greuge als cellers». De fet, també preocupa com pot afectar la manca d'aigua en l'activitat dels cellers, ja que, a l'agost, es preparen per a la verema.Per la seva proximitat al pantà, l'aigua a Poboleda no obté la pressió suficient. «Com som el primer poble, quan el pantà s'asseca, som els primers que ho notem i estem perdent capacitat al dipòsit», diu Díaz. «Quan passi aquest cap de setmana veurem en quin punt ens trobem, però amb el que anem perdent d'aigua cada dia, a finals de mes, anirem justets», afegeix.Segons l'Ajuntament de Poboleda, a causa dels transvasaments realitzats i programats per l'ACA del pantà de Siurana al pantà de Riudecanyes, el primer «passarà d'un agònic 18% actual, a un 8% de la seva capacitat. Amb aquest 8% segons l'ACA, es garanteix l'aigua d'ús de boca, l'aigua de rec i el cabal ecològic del riu». Això no obstant, des del consistori prioratí es pregunten de quina qualitat arribarà l'aigua de boca provinent del fons del pantà. «Si els pantans de Catalunya estan al 49% i es diu que estan en estat crític, el del Siurana, al 8%, com estarà? Creiem que més que un pantà és un toll d'aigua gran amb molt de fang», conclou l'Ajuntament de Poboleda al ban.El consistori insta la població a fer un bon ús de l'aigua i a ajudar a fer difusió el que considera «un espoli».