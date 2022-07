Les millors platges de Tarragona segons els ecologistes

Després de l'aturada per la pandèmia tornen a atorgar-se els premis Platges Verges

Platges guardonades en aquesta edició:

Alcanar: Timbes del Sol de Riu i Aigua moll de Sol de Riu.

La Ràpita: Platja del Trabucador

Deltebre: La Bassa de l'arena, La Marquesa i La punta del Fangar.

L'Ampolla: Cala Maria i La Platja del Baconé.

L'Ametlla de Mar: Estany Podrit, Torrent del Pi, Platja de Santes Creus, Cala de La Llenya, Caleta del Cap de l'Àliga, Platja de l'Illot, Platja de Port Olivet,

Torredembarra: Platja dels Muntanyans.

Ecologistes en Acció de Tarragona i l'Ebre ha atorgat aquest dilluns els premis Platges Verges a aquelles que millor preserven el patrimoni litoral a la costa tarragonina.Els premis arriben a la onzena edició, tot i que els dos últims anys no es van atorgar a causa de la pandèmia de la covid-19. L'acte s'ha fet a la seu de les Terrs de l'Ebre del Col·legi de Periodistes i hi han participat diversos representants polítics dels ajuntaments de les platges candidates, com l'alcalde de l'Ampolla, Francesc Arasa, el tinent d'alcalde de Deltebre, Kílian Franch, la regidora de Turisme de l'Ametlla de Mar, Maite Boquera, així com també tècnics representats dels consistoris.Durant l'acte s'ha denunciat el retard de la Generalitat en aplicar la Llei de preservació del litoral aprovada l'any 2020 però encara sense aplicar en alguns aspectes com per exemple la qualificació dins del catàleg de platges de les que són de protecció especial, element fonamental per aconseguir una protecció del nostre patrimoni natural coster, segons els ecologistes.