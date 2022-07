La vallenca Mariona Escoda, signa el contracte discogràfic amb Música Global

Era un dels premis d''Eufòria', juntament a participar al disc de La Marató i cantar la cançó de l'estiu

La cantant Mariona Escoda, la guanyadora de la primera edició d'Eufòria, el talent show de TV3, ja ha signat el contracte discogràfic per iniciar la seva carrera professional amb la discogràfica catalana Música Global. El talent show atorgava com a premis al guanyador o guanyadora un contracte discogràfic i de management, participar dins el disc de La Marató d'enguany i cantar la cançó de l'estiu de TV3 i Catalunya Radio al costat de Miki Núñez.En un comunicat, el segell ha apuntat que la vallenca «està impacient i plena d'il·lusió per poder compartir amb els seus seguidors i seguidores el nou material musical en el que esta treballant».