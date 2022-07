L'Ajuntament de Roda desmenteix que European Energy pugui obrir una planta d'hidrogen verd

El consistori va informar negativament al projecte, «tenint en compte que els contres superen els avantatges»

Actualitzada 18/07/2022 a les 17:07

L'Ajuntament de Roda ha sortit aquesta tarda al pas de les informacions que donaven per feta la instal·lació al municipi d'una planta generadora d'hidrogen verd promoguda per l'empresa danesa European Energy.Primer el diari Expansión i posteriorment l'Agència Catalana de Notícies donaven per bona la inversió anunciada per l'empresa de 74 milions d'euros per un projecte que estaria en funcionament el 2026.El consistori rodenc, però, ha negat la major i en un comunicat assenyala que sobre la taula tan sols hi havia un projecte molt preliminar que els van presentar des de l'empresa catalana Green Inception, que actuava «com a promotora i intermediària».Aquest projecte hauria estat valorat negativament pels tècnics municipal i el mateix equip de govern de l'Ajuntament de Roda, «per multitud de motius, tenint en compte que els contres superen els avantatges». Segons el consistori, els 74 milions previstos d'inversió, «no repercutirien en un benefici pel nostre municipi com tampoc en un gran nombre de llocs de treball».L'Ajuntament afirma també que el propietari dels terrenys o suposadament hauria d'ubicar-se la planta d'hidrogen, al polígon de l'Avenar, «també ha mostrat la seva negativa».A més, segons el consistori, «el parc fotovoltaic i un altre d'eòlic que s'instal·larien per abastir d'electricitat la factoria, estarien ubicats en els terrenys propers al Mas de Nin, amb un gran impacte paisatgístic per al nostre municipi i totalment incompatible amb el model de municipi turístic, atès que es convertiria en un 'mar de plaques solars'».L'Ajuntament també es va posicionar en contra de la proposta pel consum d'aigua que comportaria la nova planta, «que necessitaria uns 10.000 metres cúbics d'aigua cada trimestre per efectuar el procés d'electròlisis, mitjançant el qual es produeix l'hidrogen». Es tracta d'un consum que no podria assumir, indica el consistori, el sistema d'abastament actual del municipi.Altres motius pels quals l'Ajuntament no veu amb bons ulls el projecte de la planta és el que considera com a «dades contradictòries i falta d'informació per part de Green Inception». En aquest sentit, apunta al fet que no s'explica prou el procés de producció de l'hidrogen i com aquest es traslladarà, tenint en compte que es tracta d'una substància «altament inflamable i volàtil».L'Ajuntament afirma també que el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya no li constava haver rebut cap documentació respecte al projecte.El comunicat assenyala també que el mateix alcalde de Roda, Pere Virgili, va informar els grups municipals durant una Junta de Portaveus i en una comissió informativa per part del regidor d'Urbanisme, Manel González, «i aquest també van mostrar dubtes sobre el projecte».