Els restaurants serveixen 3.500 racions durant la sisena edició de l'Apatapa

Set establiments de restauració morellencs han ofert les seves receptes a 3,5 euros amb consumició inclosa

Actualitzada 18/07/2022 a les 12:30

Durant la sisena edició de l'Apatapa del Morell els establiments participants han servit 3.500 racions. La regidora de Promoció Econòmica, Mònica Casas, ha destacat «l'alta participació de tota la gent del poble, que es nota que tenia ganes de tornar a viure aquesta iniciativa», després de dos anys de pausa obligada per la pandèmia. Casas també ha remarcat «la bona predisposició i la feinada que han fet tots els restauradors».Divendres a la tarda hi va haver l'actuació itinerant de l'Stromboli Jazz Band, música en viu que va fer encara més atractiu seure en una terrassa a gaudir de la gastronomia local.En total, set establiments de restauració morellencs han ofert les seves receptes a 3,5 euros amb consumició inclosa.Tots aquells que hag omplert la butlleta del llibret de l'Apatapa amb el segell d'un mínim de sis establiments, poden fer efectiu el seu vot per triar la millor tapa. Només han de dipositar el seu vot, abans del 26 de juliol, a l'Ajuntament del Morell, al pavelló municipal o al Centre Cultural. Entre tots els participants es realitzarà un sorteig de 350, 200 i 150 euros a consumir en qualsevol dels establiments participants a l'Apatapa 2022. A més, la millor tapa s'emportarà 300 euros i un diploma acreditatiu.El lliurament de tots els premis i diplomes serà diumenge 31 de juliol al migdia, en el marc del vermut de Festa Major que tindrà lloc al jardí de l'Ajuntament.