Creixen un 24% les exportacions de la demarcació de Tarragona al maig

Els productes químics registren un augment interanual del 40%

Actualitzada 18/07/2022 a les 11:03

Les exportacions de mercaderies de la demarcació de Tarragona han crescut un 23,9% aquest mes de maig, respecte fa un any, amb vendes per valor de 945,9 milions d'euros, segons dades fetes públiques pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Durant aquest període, la contribució de Tarragona i l'Ebre al volum total d'exportacions espanyoles ha estat del 2,7%. Pel que fa a l'acumulat des de principis d'any, les exportacions sumen més de 4.500 milions d'euros, que es tradueix en un 20,4% d'increment interanual. Els productes químics, que representen quasi la meitat de les exportacions a les comarques tarragonines, han registrat un creixement interanual del 40%. En l'alimentació, les begudes i el tabac també han crescut en un 30%.Els sectors amb més pes en les exportacions i importacions han estat el de productes químics i també d'alimentació, begudes i tabac. En el cas de productes químics, al maig se n'han exportat per valor de 414,1 MEUR, amb un increment interanual del 40%. Aquests bens suposen un 43,8% del total de les exportacions de la demarcació. En el que portem d'any, han suposat 2.017,1 MEUR, amb un 37,1% d'increment respecte el mateix període de l'any anterior.