Mor un home atropellat per una embarcació a la platja de Calafell

La Guàrdia Civil, en qualitat de policia judicial, ha assumit la investigació d'aquest cas

Actualitzada 17/07/2022 a les 12:07

Un home ha mort a la platja de Calafell mentre es banyava en ser envestit per una embarcació que va aixecar l'ancora i va arrencar, segons han informat a EFE fonts pròximes al cas aquest diumenge.Segons les mateixes fonts, el succés va tenir lloc poc abans de dos quarts de set de la tarda d'ahir dissabte a la platja de les Salines de Calafell quan, per causes que ara s'investiguen, l'embarcació, que estava fondejada, va encendre motors i va envestir a l'home quan es banyava.La víctima va quedar mortalment ferida al cap en ser colpejada per l'hèlix. Encara que l'home va poder ser rescatat fins a la platja i atès per efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), finalment va morir. La Guàrdia Civil, en qualitat de policia judicial, ha assumit la investigació d'aquest cas.