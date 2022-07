Dos homes moren ofegats a Cambrils i Mont-roig del Camp

Amb aquestes dues al Baix Camp, ja són nou les persones que han mort ofegades a les platges catalanes aquest estiu

Actualitzada 17/07/2022 a les 17:22

Dues persones han mort ofegades aquest matí al Baix Camp. El primer ha sigut un home de 73 anys d'edat i nacionalitat francesa, que ha mort ofegat mentre es banyava a la platja del Cristall, al municipi de Mont-Roig del Camp.

L'avís al telèfon d'emergències s'ha rebut a les 11.12 hores per part d'un testimoni que ha informat que un home s'havia trobat malament dins l'aigua i que l'havien tret ja inconscient.

Un altre home d'uns 60 anys d'edat i nacionalitat espanyola ha mort també aquest matí ofegat mentre es banyava a la platja de Cambrils, a la zona de l'Avinguda Diputació. L'avís al telèfon d'emergències 112 s'ha rebut a les 12.23 hores, informant que havien tret un home inconscient de l'aigua.

En els dos casos, els socorristes els han intentat reanimar. Quan han arribat els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) amb tres unitats terrestres i un helicòpter, han seguit amb les maniobres, però finalment han resultat infructuoses.

A les dues platges es disposava de servei de vigilància en el moment dels successos i onejava la bandera verda. Fins als dos llocs també s'han desplaçat Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil.



Nou persones ofegades a les platges catalanes

Amb aquestes dues ja són 9 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes aquest estiu.

En aquests dies d'onada de calor extrema i molta afluència a les platges, Protecció Civil de la Generalitat insisteix més que mai en la importància d'extremar les precaucions a la platja i escollir, en la mesura del possible, aquelles que estiguin vigilades.

Podeu consultar-les al visor de platges de Protecció Civil on hi ha la informació de la bandera que hi oneja, serveis que ofereix, i enguany també si la platja té l'aforament complet.

Si observeu que algú es troba malament o té dificultats per sortir de l'aigua cal avisar urgentment el servei de socorrisme o al telèfon 112 per facilitar la seva actuació ràpida. En el bany, cal tenir present sempre les nostres condicions i limitacions físiques i evitar un sobreesforç que ens dificulti la sortida de l'aigua i ens posi en risc.