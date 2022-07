Controlat un incendi amb risc d'explosió a una fàbrica del polígon industrial del Vendrell

La nau de l'empresa Carbons Ripoll es va incendiar per la matinada

Actualitzada 17/07/2022 a les 11:47

La fàbrica de Carbons Ripoll, situat al polígon industrial La Cometa del Vendrell, es va incendiar ahir a la matinada. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís a les 01.46 hores i van activar nou dotacions per combatre el foc.Segons informen les autoritats, a la nau hi havia vehicles amb bombones de gas. Per això, van haver d'allunyar els treballadors de l'empresa a 400 metres de distància per risc d'explosió.Els Bombers van haver d'utilitzar l'autoescala per poder tirar aigua des de dalt, ja que no podien entrar a l'interior de la fàbrica. A les 02.51 hores van poder accedir i extingir el foc. Es van dur a terme maniobres defensives, mullant la resta de naus del voltant perquè no es propagués el foc. El treball es va donar per resolt a les 04.11 hores.