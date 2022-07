Accident entre un bus municipal i un cotxe a Cambrils

Dos dotacions de Bombers i agents de la Policia Local es van desplaçar ahir al vespre al lloc, no hi va haver ferits

Un bus municipal, que no portava passatgers, i un cotxe van xocar ahir al vespre a l'avinguda Diputació de Cambrils. Segons informen els Bombers, que van rebre l'avís a les 20.37 hores, l'accident va ser lleu i no hi va haver ferits.Dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i agents de la Policia Local es van desplaçar fins al lloc dels fets. El conductor del cotxe va quedar atrapat dins del vehicle a causa de l'accident, però va aconseguir sortir sense problemes abans que arribessin els Bombers.