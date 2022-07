S'han activat quinze dotacions terrestres i dues aèries per combatre el foc

Actualitzada 16/07/2022 a les 18:34

Un incendi ha cremat uns camps i unes naus abandonades a Vilaverd (Conca de Barberà), al costat de la C-240z. Els Bombers de la Generalitat, que han rebut l'avís a les 15.29 hores, han activat fins a 15 dotacions terrestres i dues aèries per combatre el foc.Després de dues hores de treball, els Bombers han aconseguit controlar el foc. També han treballat en l'extinció d'alguns focus secundaris dins de la zona de conreus. Segons informen les autoritats, no hi ha hagut ferits.El foc ha obligat a tallar la C-14, però només ha sigut una estona abans de tornar-la a obrir. En canvi, la C-240z es manté de moment tallada a la Riba-Vilaverd.