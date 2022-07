L'escola bressol municipal Xiquets i Xiquetes de Valls celebra 10 anys de trajectòria educativa

Les dues llars d'infants municipals, Xiquets i Xiquetes i Els Tabalets, han renovat la seva imatge corporativa coincidint amb l'efemèride

L'escola bressol municipal Xiquets i Xiquetes de Valls ha celebrat enguany el desè aniversari de la seva fundació. L'acte central de commemoració ha tingut lloc aquest divendres 15 de juliol al jardí del centre educatiu, amb una festa de final de curs que ha comptat amb la participació de la comunitat educativa i de diversos professionals vinculats a la trajectòria de l'escola, i que han presidit l'alcaldessa de Valls, Dolors Farré, i la regidora d'Educació i Política Lingüística, Teresa Rull. Durant l'acte, s'ha presentat un vídeo commemoratiu dels 10 anys i el nou logotip de l'escola, que també s'ha redissenyat per a l'altra escola bressol municipal, Els Tabalets, amb l'objectiu d'unificar-ne la imatge corporativa.



El projecte de Xiquets i Xiquetes va néixer el 2011 quan un grup de mestres i educadores van tancar una llarga etapa professional a l'escola bressol Els Tabalets per iniciar una experiència similar en la nova llar d'infants. Amb el pas dels anys, la gestió de les dues escoles bressol es va municipalitzar. Va ser el curs escolar 2020-2021 quan l'Ajuntament de Valls va assumir la totalitat de la gestió dels dos centres. Les dues llars d'infants compten amb uns 120 alumnes.Amb el servei completament internalitzat a través d'una gestió directa de l'Ajuntament, es garanteix el manteniment i l'actualització del projecte amb els mateixos principis. A més, la gestió directa municipal facilita encara més el treball en xarxa de la llar amb els diferents departaments de l'Ajuntament per cobrir la demanda de places d'educació preescolar i la detecció i resolució de problemàtiques que puguin aparèixer, per exemple, amb la incorporació immediata als centres, per raons educatives o socials, d'infants de famílies vulnerables.Amb aquesta mateixa voluntat d'oferir una millor gestió, l'Ajuntament va introduir, el passat mes d'abril, la gratuïtat per al servei d'acollida matinal que presten les dues escoles bressol municipals. Els dos centres han deixat de cobrar el cost d'aquest servei a les famílies usuàries i s'han reforçat amb dues professionals més.