El PSC oficialitza aquest dissabte a set dels seus alcaldables al Camp de Tarragona

La formació espera presentar les pròximes municipals un 20% més de candidatures

15/07/2022 a les 20:59

El Partit dels Socialistes de Catalunya avança cap a la preparació dels comicis municipals que han de celebrar-se l'any vinent. Aquest dissabte està previst que el Consell Nacional de la formació proclami oficialment els caps de llista de set municipis del Camp de Tarragona.Es tracta de candidats que ja han anat anunciant al llarg de les últimes setmanes i que no han hagut de passar per cap procés de primàries inicial per la manca d'altres propostes internes que es postulessin al lloc.Són Rubén Viñuales a Tarragona; Andreu Martin a Reus, Alfredo Clua a Cambrils; Rosa Maria Ibarra a Valls; Joan Anton Ramírez a Vila-seca; Valeriano Pino a Torredembarra i Dani Caballero a la Bisbal del Penedès.En el mateix Consell nacional també es proclamaran les candidatures de Neus Sancho, com a alcaldable a Alcanar, i de Xavier de la Fuente, com a alcaldable de l'Ametlla de Mar.Fonts del partit han indicat que l'objectiu primer és créixer en nombre de candidatures a totes les comarques de la demarcació de Tarragona. De fet, en el conjunt de Catalunya el partit estima que el creixement de les llistes del PSC serà –aproximadament- d'un 20% en relació amb les candidatures de les darreres eleccions municipals.