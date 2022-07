Càritas de Tarragona i Endesa s'uneixen per formar persones en risc d'exclusió

Càritas Diocesana de Tarragona i la Fundación Endesa van celebrar ahir la clausura del Curs bàsic d'atenció domiciliària que enguany s'ha impartit al Vendrell, amb la voluntat d'apropar la formació als diferents territoris, atès que fins ara s'havia realitzat a la ciutat de Tarragona. Hi han participat 16 persones en situació d'atur i de vulnerabilitat, d'entre els quals 9 ja han trobat feina.



El curs bàsic d'atenció domiciliària ha constat de 185 hores lectives i ha inclòs matèries com la neteja domèstica, higiene i organització de la llar, alimentació, dietètica i cuina, tractament de la roba de la llar, habilitats personals i socials, atenció a persones dependents i també habilitats transversals, com són, informàtica, orientació laboral, prevenció de riscos i igualtat. A més, la formació es complementa amb 15 hores de pràctiques no laborals a l'empresa Acasa, Serveis d'atenció a domicili.El perfil dels alumnes del curs és el de dones (87,5%), aturades de llarga durada (75%), amb un nivell bàsic de formació (o amb formació no reconeguda), coneixement bàsic de la llengua i residents al Baix Penedès. L'aprofitament dels cursos suposa el reconeixement dels coneixements adquirits, l'obtenció d'un certificat d'assistència, la derivació als itineraris oficials de recerca sociolaboral i l'acompanyament en la cerca de feina mitjançant el suport directe de Càritas.Aquestes formacions es van començar a realitzar l'any 2015 a Tarragona fruit de l'acord entre la Fundación Endesa i Càritas per a millorar les possibilitats d'ocupació de persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social, i facilitat a aquest col·lectiu l'accés al món laboral i la seva integració social, mitjançant la formació i el desenvolupament de les seves competències professionals i personals.Des de llavors, més de 1000 persones han passat per aquestes formacions, a tot l'estat. Només a Tarragona, 120 persones s'han format fins al moment, dels quals un 40% ha aconseguit trobar un lloc de feina just un cop acabada la formació.