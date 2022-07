L'enquesta del PSC resol que la coalició amb FUPS fregaria la majoria absoluta a Salou

Segons l'estudi encarregat per la direcció del partit, Pere Granados és el líder municipal més conegut i Yeray Moreno, el millor valorat del govern

Actualitzada 14/07/2022 a les 23:57

Una llista electoral conjunta liderada per l'actual alcalde de Salou, Pere Granados (FUPS), i el PSC podria aconseguir la majoria absoluta a Salou. Aquesta és una de les principals conclusions a què arriba l'enquesta sobre política municipal realitzada per GESOP per encàrrec del PSC i que va fer que, finalment, la direcció de partit accepti negociar una candidatura conjunta amb FUPS que estaria encapçalada per Pere Granados. Els resultats de l'enquesta van ser presentats a l'Agrupació local del PSC per justificar la decisió presa.

L'estudi, amb un mostreig de 400 entrevistes fetes entre el 12 i el 23 de maig, revela que Pere Granados i l'actual regidor de Territori, Marc Montagut, són els dos polítics locals més coneguts al municipi i que el socialista Yeray Moreno, actual regidor d'Hisenda i Gestió Econòmica, amb una notorietat del 31,1%, és més popular que el portaveu del PSC, David González (26,5%), i és el millor valorat del govern local amb un 6,1 sobre 10.

Moreno es troba entre els cinc polítics amb representació a l'Ajuntament amb més notorietat entre els enquestats. El rànquing de popularitat l'encapçala Granados, amb un 95,8% de respostes afirmatives, seguit de Marc Montagut (55,5%), Mario Garcia (PP), l'exregidora i darrera candidata de RS Martina Fourrier (34,8) –qui no té representació a l'Ajuntament–, Yeray Moreno (31,1) i Pere Lluís Huguet (Cs) (26,5%).

L'estudi encarregat pel PSC avalua l'actual gestió de Pere Granados i el grau de coneixement de la participació del PSC en l'actual govern salouenc. Més de la meitat de la població enquestada desconeix qui governa a Salou, un 20,3% cita FUPS-Sumem i només un 14,5% sap que governen amb els socialistes. L'actual gestió municipal obté una puntuació de 5,8 (sobre deu). Un 31,8% la valora amb un notable i un 37,8 amb un aprovat, mentre que el 21,4% dels enquestats suspèn la gestió de l'equip de govern. Els votants de Sumem –nom de la coalició amb Junts amb què FUPS va concórrer als darrers comicis– són els que millor valoren la gestió municipal, seguits dels abstencionistes i els votants del PSC. L'enquesta també afirma que els votants d'ERC són els que mostren una opinió més crítica envers la gestió municipal.

Estimació de vot

Segons l'estimació de vot realitzada per GESOP, el partit liderat per Pere Granados (FUPS) aconseguiria entre set i vuit regidors (amb un 27 o 28% dels sufragis) a les pròximes eleccions i, per tant, mantindria la representació aconseguida en els darrers comicis amb Junts sota la marca Sumem per Salou-Junts. El PSC oscil·laria entre els cinc i els sis regidors (20-21% dels vots) i ERC perdria un dels quatre regidors actuals. L'enquesta reflecteix la pèrdua de dos dels quatre edils per part de Ciutadans i la irrupció de Vox al plenari municipal amb dos regidors. El Partit Popular mantindria l'actual regidor i podria entrar en escena un regidor de Podemos. L'enquesta resol que la llista conjunta de socialistes amb FUPS, amb Granados al capdavant, podria assolir la majoria absoluta, però no amaga que les dues candidatures juntes sumen menys vots que per separat. En concret, s'estima la pèrdua d'un 3% dels vots. Als socialistes, però, els resultats els permetria assolir un vuitè escó a la Diputació de Tarragona, on actualment compten amb set diputats –dos dels quals pel Tarragonès– en detriment de Junts per Catalunya o de Ciutadans.