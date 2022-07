UGT convoca una vaga a PortAventura el proper 6 d'agost

Des de la secció sindical reclamen millores salarials per poder fer front a l'encariment del cost de vida

Actualitzada 15/07/2022 a les 13:43

UGT ha convocat una vaga de 24 hores per part de tots els treballadors el proper 6 d'agost per reclamar millores salarials. La secció sindical assegura que la Direcció PortAventura ha reconegut l'actual manca de personal i que en comptes de oferir-los millors condicions laborals els ha demanat que col·laborin «fent més atractiva la seva oferta laboral donant suport a una sèrie de mesures, molt allunyades de les que sol·licita la majoria de les persones treballadores». Una d'aquestes mesuria seria «la bestreta de part del nostre salari a compte de les futures pujades de l'IPC que estableix el conveni a partir de 2023».Des d'UGT consideren que PortAventura no està sent justa i lleial amb els seus empleats, menyspreant l'esforç i el sacrifici realitzat per aconseguir el sosteniment de l'empresa i no descarten convocar més dies de vaga, en funció de la resposta que la Direcció ofereixi per solucionar el problema de la pujada del cost de la vida que estan patint els empleats.Per això reclamen a més de la pujada del salari, millores del transport, els horaris, els descansos, la consolidació de la jornada, i el reconeixement de les promocions i contractació de més personal.