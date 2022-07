Tot a punt per la Festa Major de Santa Anna de Castellvell

El programa inclou una Diada castellera i un espectacle de teatre musical

Actualitzada 14/07/2022 a les 22:31

Castellvell del Camp té ganes de Festa Major, i també de celebrar el retrobament i la normalitat després de dos anys de restriccions i mesures que limitaven les celebracions. Amb aquesta premissa, des de l'Ajuntament s'ha dissenyat un programa de festes en honor de Santa Anna on no hi falta res, ja que inclou activitats per a tota la família, festa nocturna, música i molta tradició. Fins i tot alguna novetat, com la Diada castellera que es farà diumenge 24 de juliol, i que comptarà amb la participació de dues colles de viles germanes: els Xiquets de Reus i els Xiquets de Cambrils. La cita serà a la plaça Catalunya, que d'aquesta manera passarà a ser plaça castellera. D'altra banda, aquell mateix dia la Pista poliesportiva acollirà un musical, Tribut al Rei Lleó, que es presenta com un gran espectacle interactiu on sonaran les famoses cançons de la pel·lícula.

Cultura i diversió

La festa arrencarà el dia 14, però el gruix de les activitats es concentrarà el cap de setmana del 22 al 24, amb la lectura del Pregó de Festa Major a càrrec de Felip Saiz Ruiz. No hi faltaran tampoc actes tradicionals com la Trobada gegantera o el Gran Ball de Festa Major. El programa inclou també activitats per a la canalla, amb propostes originals com la Remullada i Holly Party, una jornada de jocs tradicionals i una sessió de futbol-botons. La cultura també hi serà present, amb propostes com el Taller d'interpretació a càrrec de Jordi Mateu Huguet o la presentació d'un treball documental que recull la transformació de Castellvell en l'últim segle.

PROGRAMA D'ACTES

DIVENDRES

15

De 18 a 20 h. Ateneu Popular

Taller d'interpretació

Petits tallers d'interpretació amb Jordi Mateu.

19 h. Cal Barenxó

Inauguració de l'exposició de l'Associació de Dones

L'exposició romandrà oberta fins al diumenge 17 de juliol, des de les 11 a les 13h, i de 18 a 22h.

22 h. Pista Poliesportiva

Projecció de la pel·lícula “Alcarràs”

Tindrem el plaer de veure la pel·lícula de producció catalana que va guanyar recentment un Os d'Or al Festival de Berlín “Berlinale”.

DISSABTE

16

19 h. Casal l'Era

Presentació de “Carrers enfangats”

Un documental que ens parla de l'evolució de Castellvell en els últims 100 anys. Presentat per Jordi Jové; Josep Maria Martí, professor de la Facultat de Ciències de la Informació de la UAB; i Esteve Sugranyes, historiador i cronista.

De 10 a 13 h. Sala Polivalent

Demostració de futbol-botons

Competició de futbol utilitzant botons. Un dels jocs més antics i practicat per molts joves dels anys 60 i conservat pel Centre d'Amics de Reus.

21 30 h. Pista Poliesportiva

Caminada nocturna

Un any més podrem gaudir d'una passejada nocturna amb bona companyia i molt bon ambient entre els boscos de Castellvell.

DIUMENGE

17

De 13 a 15 h. Bar “La Caseta de les Piscines”

Venda de taules de la Festa Major

Podreu reservar les vostres taules pel ball de Festa Major a un preu de 15 euros.

20 h. Pista Poliesportiva

Partit de futbol sala

Gaudirem del partit de futbol entre els Veterans del Castellvell CF i els Veterans del Vandellós CF.

DIJOUS

21

22 h. Plaça Maria Rosa Solé Gaspà

Projecció curtmetratges “Petits Curts”

Projecció dels curtmetratges presentats al concurs de “Petits Curts” de Castellvell del Camp amb posterior votació del públic.

DIVENDRES

22

19 h. Sortint de la Plaça Jacint Verdaguer

Passacarrers i Pregó de Festa Major 2022

Seguirem els elements festius del nostre poble que ens portaran fins a la Plaça Catalunya, on podrem escoltar des del balcó de l'Ajuntament el Pregó de Festa Major que anirà a càrrec del nostre veí Felip Saiz Ruiz. En acabar gaudirem tots junts d'un petit refrigeri.

Correfoc

Un cop acabat el pregó, a les 21:30 h., els Banyuts de Castellvell del Camp i el Lluert faran la tradicional encesa pels carrers del poble.

22 30 h. Pista Poliesportiva

Sopar de motxilla

Toca omplir la panxa fent un deliciós sopar de motxilla per passar una gran estona amb els nostres veïns i veïnes.

23 30 h. Pista Poliesportiva

Disco mòbil Bleizy

Un cop hàgim sopat, toca cremar el sopar amb la disco mòbil que ens farà ballar i cantar amb ritmes per a tots els gustos fins a cansar-nos.

DISSABTE

23

12 h. Ajuntament

Acte de reconeixement a Mossèn Creu Saiz

Acte institucional de lliurament a la família de mossèn Creu Saiz del reconeixement a títol pòstum com a fill adoptiu de Castellvell del Camp. Amb la presència de Monsenyor Joan Planellas i Barnosell, arquebisbe metropolità de Tarragona i primat. Actuarà la Coral de l'Era del Casal de Gent Gran.

13 30 h. Pati de les Escoles Velles

Remullada i Holly Party

Per treure'ns la son del damunt i remullar-nos tots junts mentre ens divertim omplint de colors cada racó del pati.

19 h. Plaça Jacint Verdaguer

Trobada gegantera

Cercavila gegantera amb els Gegants de Castellvell, de les Borges Blanques, de Santa Coloma de Queralt, del Barri del Port de Tarragona, de Cambrils, de la Colla Nostra (Aragó), d'Alcover, d'Alforja, del Carrer Merceria de Tarragona i en Pitot i la Pitota.

19 h. Església Sant Vicenç Màrtir

Missa d'acció de gràcies

Oficiada per Monsenyor Joan Planellas i Barnosell amb l'actuació de La Coral l'Era del Casal de la Gent Gran.

23 30 h. Pista Poliesportiva

Gran ball de Festa Major

Ballarem al ritme de l'Orquestra Vendetta Project, que ens faran moure l'esquelet amb un ampli i variat repertori.

DIUMENGE

24

12 h. Plaça Catalunya

Diada castellera

Amb els Xiquets de Reus i els Xiquets de Cambrils. A partir de les 13h podrem gaudir d'un bon i fresquet vermut i uns pinxos que ens oferiran algunes entitats del poble, tot amanit amb la Xaranga Bufacanyes.

18 h. Des de la Pista Poliesportiva

Sortida ciclista

Sortida ciclista familiar pels voltants del nostre poble, acompanyats del Club Ciclista de Castellvell del Camp. En arribar ens obsequiaran amb un petit berenar.

21 h. Pista Poliesportiva

Espectacle teatre-musical: Tribut al Rei Lleó

La interacció amb el públic, les espectaculars veus en directe, una gran posada en escena i atractives coreografies ens asseguren una experiència inoblidable on es podran escoltar tots els temes del Rei Lleó.

DILLUNS

25

17 h. Piscina municipal

Parc aquàtic aventura

La Piscina Municipal es transformarà per refrescar-nos i gaudir de l'aigua amb inflables.

DIMARTS

26

9 h. Ermita de Santa Anna

Missa votiva en honor a la nostra patrona Santa Anna

12 h. Església Sant Vicenç Màrtir

Missa solemne en honor a Santa Anna

20 h. Ermita de Santa Anna

Trobada d'Annes de Castellvell del Camp

21 h. Ermita de Santa Anna

Tribut al geni

La precisa imitació d'Eugenio feta per Miralles va impressionar fins i tot a la família de l'humorista. Entusiasma a tothom que el veu per fer reviure els gestos, la veu i l'humor.

DIMECRES

27

17 h. Pati de les Escoles Velles

Escape room “Segrest nuclear”

Jugarem a un dels únics Escape Room que es poden fer a l'exterior. Partides en les quals haureu de desactivar una bomba, us hi atreviu? A partir de 12 anys.

19 h. Pista Poliesportiva

Més tumàcat

Espectacle musical infantil. Petits i grans podrem ballar, cantar i passar-ho superbé. Són explosius, xerraires, optimistes i riallers. Un espectacle on malbaratar bon rotllo i alegria.

DIJOUS

28

18 h. Plaça Catalunya

Jocs tradicionals

Animeu-vos a participar jugant tots junts a diferents i divertits jocs per anar fent gana per berenar una merescuda coca amb xocolata.

22 h. Plaça Maria Rosa Solé Gaspà

Gala de premis dels Petits Curts

Reviurem els curts del festival cinematogràfic de Castellvell i després es farà l'entrega dels premis.

DEL 29 DE JULIOL AL 7 D'AGOST

Castellvell MusicFest 2022

Cada dia tindrem una cita musical per diferents espais del poble amb el millor festival de música que s'hagi fet a Castellvell del Camp! Entre un ampli ventall d'estils musicals per tots els gustos, tindrem entre nosaltres a Lildami, el portaveu de la música urbana catalana que no para de triomfar per on trepitja.

Tota la informació i la compra d'entrades la podeu trobar a https://castellvellmusicfest.cat

DEL 8 AL 28 D'AGOST

Torneig de futbol sala

A la Pista poliesportiva

Dimecres 28 D'AGOST

19 h. Ermita de Santa Anna

Tradicional Festa de Sant Joaquim

Cantada d'havaneres a càrrec del grup Sons de Mar. Se servirà síndria i rom cremat a tots els assistents.

DEL 2 AL 4 DE SETEMBRE

II Fira Medieval

Un any més gaudirem de la Fira Medieval pels carrers del poble.