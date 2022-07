Torredembarra celebra amb plena normalitat la Festa del Quadre

Enguany, com a novetat, s'ha incorporat una actuació castellera infantil a càrrec dels Nois i els Xiquets de la Torre

Actualitzada 15/07/2022 a les 01:01

Torredembarra viurà avui el dia central de la Festa del Quadre de Santa Rosalia. Una Festa Major que, després dels dos anys de pandèmia, s'està celebrant amb plena normalitat des del passat dia 9 de juliol i que s'allargarà fins aquest diumenge. Enguany, s'ha recuperat la programació habitual del Quadre, amb el Seguici, les processons, els castells, els actes culturals, els vermuts, els concerts i la festa que omple aquests dies els carrers i les places de la vila. Com a novetat, el programa d'actes d'enguany ha comptat amb una actuació castellera infantil, a càrrec de les dues colles de Torredembarra, els Nois i els Xiquets. Aquesta actuació va tenir lloc ahir, just abans de l'arrencada de la cercavila del Seguici Infantil, des de la plaça de l'Escorxador. Hores més tard es va celebrar el correfoc des del passeig de la Sort i la música, amb l'orquestra Maravella i La Kinky Band i Dj Ceba van cloure els actes de la vigília.

Avui, els Grallers de la Torre anunciaran l'inici de la festa amb les matinades i, a les 11 hores, se celerabrà el solemne Ofici Eucarístic, acompanyat per la Coral Santa Rosalia, i la veneració de la relíquia de la patrona. A la tarda, a les 19.30 hores, tindrà lloc la processó votiva del Quadre de Santa Rosalia, precedida del Seguici Popular de la vila. La Coral Santa Rosalia interpretarà els villancets, acompanyada per la Fanfara al carrer Ample, davant de Cal Saya, i a la plaça de la Vila. En arribar a l'església de Sant Pere Apòstol hi haurà l'esclat de músiques, focs, balls i danses dels elements del seguici, veneració del Quadre i cant dels Goigs a Santa Rosalia dins l'església parroquial. Seguidament, a la plaça del Castell, es podrà veure la passada del Seguici Popular i, més tard, a les 23 hores, es podrà gaudir de la música de Piratas Rumbversiones i Vergüenza Ajena.

Demà, festa de la Mare de Déu del Carme, a les 19.45 h., sortirà la processó marinera des de Baix a Mar, amb la imatge de la Mare de Déu portada pels pescadors fins a la mar. La Festa del Quadre es clourà aquest diumenge a les 18 hores, a la plaça de la Vila, amb l'actuació castellera.

El repte del castell de nou a Torredembarra

A Torredembarra, per la diada del Quadre de Santa Rosalia, tant la Joves de Valls com la Jove de Tarragona volen fer passos endavant. El més significatiu pot ser l'intent de castell de nou dels vallencs, que van carregar el 3 de 9 amb folre per Sant Joan, però ara volen descarregar-lo. Com gairebé sempre, les últimes proves a l'assaig i sobretot la presència de camises a plaça determinaran si arribarà l'intent. Els altres castells de l'actuació podrien ser el 5 de 8, el castell bandera de la colla enguany, i el 2 de 8 amb folre, que fa uns dies a la Riera de Gaià es va quedar en intent desmuntat. La Jove de Tarragona no porta un ritme tan alt a causa dels nombrosos canvis als seus troncs. Comencen a sovintejar els castells de vuit (dimecres al Pla de la Seu van fer-los junts per primera vegada a plaça) i completar una actuació amb 4 de 8, 3 de 8 i 2 de 7 que encara no han pogut fer a plaça seria el seu objectiu sense descartar una estrena en forma de 7 de 8 o 5 de 8, que s'estan preparant per portar a plaça pròximament. La colla local, els Nois de la Torre, han fet fins ara gairebé tota la gamma de castells de sis i una vegada, per Sant Joan, el 3 de 7 i el 4 de 7. Ara l'objectiu seria completar una actuació plena de set.

Carles Cortés