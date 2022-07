Sarral continua amb les reserves d'aigua a la baixa

Els aqüífers, gairebé secs, només poden abastir la meitat del consum que necessita el poble

Actualitzada 15/07/2022 a les 12:38

Sarral, a la Conca de Barberà, té les reserves d'aigua al límit per la prolongada onada de calor. Els problemes de sequera persisteixen en aquest poble de 1.600 habitants, una població que es dispara durant l'estiu. El subministrament d'aigua prové de pous i fonts, que estan gairebé seques. Només aporten la meitat d'aigua que necessita el poble al dia. El dipòsit municipal, amb el nivell al mínim, s'ha de reomplir diàriament a través d'una connexió a la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), que abasteix a Europastry, d'on se n'extreuen 150.000 m3 d'aigua. Encara no ha calgut recórrer a mesures extremes, com camions cisterna o talls del servei, però l'alcaldessa creu que, si no plou, l'estiu es presenta «molt malament».Constantment a Sarral s'emeten bans demanant conscienciació a la ciutadania per la situació de sequera, una problemàtica habitual en aquesta comarca. El municipi té un consum d'aigua molt elevat -de fins a 500.000m3 diaris-, sobretot per manca de control en els aforaments dels dipòsits d'aigua de moltes cases. «Els entra molta més quantitat de la contractada, i sense una boia se'n malbarata», explica a l'ACN l'alcaldessa de Sarral, Victòria Cañís.És per això que l'Ajuntament ha revisat recentment els aforaments en una quinzena d'habitatges i se'ls acaba de notificar la imminent instal·lació d'un comptador. S'instal·laran en els propers dies, en una primera tongada per posar-ne a les cases de mig poble, on encara funcionen amb l'antic sistema de plomes. «No els traurem aquest sistema, però, si s'excedeixen del consum d'aigua contractat, se'ls cobrarà l'import de més», matisa Cañís.Sarral té un dipòsit municipal de 600.000 m3, i un segon dipòsit, amb la meitat de capacitat del general, que abasteix una urbanització. El municipi, on fins i tot s'ha creat una comissió de l'aigua, ha de fer mans i mànigues davant el retard que arrossega el projecte d'abastament d'aigua en alta a municipis del nord de la comarca, que preveu l'ampliació de la xarxa del CAT -actualment finalitza a la zona industrial de Sarral- i la connexió al dipòsit de Forès.