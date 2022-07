El vehicle hauria picat contra la mitjana

Actualitzada 15/07/2022 a les 08:16

Una furgoneta ha patit aquest matí de divendres un accident a l'AP-7, a l'alçada de la Pobla de Montornès. Com a conseqüència, el vehicle ha quedat bolcat a la via i s'ha hagut de tallar la circulació durant una estona en direcció Barcelona. Segons explica un testimoni, la furgoneta circulava en sentit nord, quan ha picat amb la mitjana i ha bolcat.Segons Trànsit, hi ha retencions d'uns quatre quilòmetres al pk 230, ja que només es pot circular per un dels dos carrils.