Interrompuda la circulació per un tren de mercaderies perilloses avariat entre Marçà i Falset

Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat

Actualitzada 15/07/2022 a les 08:58

Renfe ha comunicat que a primera hora del matí es troba interrompuda la circulació de la línia R15 degut a un tren de mercaderies perilloses que s'ha avariat entre Marçà i Falset. Com a conseqüència, Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat. S'està oferint servei alternatiu per carretera entre Mora la Nova i Marçà-Falset.El tren de les 06.43 hores que havia de sortir de Mora la Nova i arribar a les 09.25 h. a l'estació de França va amb retràs.La R15 és va línia que uneix Barcelona amb Riba-roja d'Ebre passant per Tarragona i Reus.