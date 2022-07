Intenten robar una furgoneta que transportava la recaptació de màquines expenedores a Salou

Els Mossos van enxampar 'in fraganti' els dos lladres, un d'ells a l'interior del vehicle, al carrer Pompeu Fabra

Actualitzada 15/07/2022 a les 08:51

Els Mossos d'Esquadra del Grup de Delinqüència Urbana de Salou van detenir el passat 13 de juliol dos homes de 24 i 53 anys com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força a interior de vehicle, en grau de temptativa.Els fets van succeir durant el matí quan una patrulla de paisà, que estava fent tasques preventives de robatoris per la zona centre del municipi, van observar al carrer Pompeu Fabra un home que estava a la part de darrera d'una furgoneta i un segon dins d'un vehicle.Aquest fet va cridar-los l'atenció ja que els feia sospitar que un d'ells tenia la intenció de robar dins de la furgoneta i l'altre, amb una actitud de vigilància, l'esperava per fugir amb el botí.Tot seguit, els lladres van observar els dos agents quan passaven amb el cotxe i, davant la sospita que fossin policies, van desistir de cometre el robatori i van marxar del lloc direcció la C-31b.Llavors, els mossos van seguir-los i van identificar-se com a policies encenent els senyals acústics i lluminosos. Pocs minuts més tard, van aturar-los a l'altura de la cruïlla del carrer Louis Fraile amb la C-31b.Un cop identificats els ocupants, en l'escorcoll del vehicle van localitzar dins del maleter una maleta que contenia un trepant industrial.També van intervenir sota el seient del copilot una eina modificada amb dues puntes i en una de les viseres dues broques en forma de triangle.Paral·lelament els mossos van comprovar que el pany de la furgoneta on havien detectat els dos individus estava forçat.Així mateix, el vehicle pertanyia a una empresa de màquines expenedores de joguines de plàstic la qual transportava diners de la recaptació i material divers.Amb els diferents indicis incriminatoris, els Mossos d'Esquadra van detenir-los com a presumptes autors d'un robatori amb força, en grau de temptativa.Els detinguts, amb nombrosos antecedents policials per delictes patrimonials, van passar ahir a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.