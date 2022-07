El dispositiu del Pas de l'Estret posa multes a més del 25% dels vehicles controlats

També es van posar vuit multes per excés de pes

Actualitzada 15/07/2022 a les 11:20

El dispositiu de trànsit del Pas de l'Estret, que van fer aquest dijous els Mossos d'Esquadra per controlar els vehicles que es dirigeixen al Marroc des de Catalunya, va posar multes al 27% dels cotxes que van aturar. El dispositiu va controlar 321 vehicles i va posar 87 denúncies, la majoria per no portar el cinturó. També es van posar vuit multes per excés de pes carregat en el vehicle, però la majoria dels vehicles complien el límit de la seva Massa Màxima Autoritzada. Els controls del dispositiu es van situar a l'AP-7 en sentit sud a àrees de l'Empordà, del Montseny, de la Porta de Barcelona, de l'Hospitalet de l'Infant i del Baix Ebre.El dispositiu pretén controlar el flux circulatori cap al Pas de l'Estret, ja que durant l'estiu augmenten els fluxos circulatoris de persones que es desplacen per carretera des dels països europeus on resideixen cap als seus països d'origen del Magrib.El fet que aquests desplaçaments siguin de llarg recorregut i que en molts casos existeixi la necessitat d'arribar a temps per embarcar al transport marítim d'Algesires i a Alacant fa pressuposar que alguns d'aquests conductors circulen durant moltes hores i fent pocs descansos, i que és habitual que vagin amb excés de càrrega i, a vegades, amb vehicles en condicions tècniques deficients.