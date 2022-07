El curs vinent hi haurà vuit noves escoles bressol rurals al Camp de Tarragona

La majoria d'elles estan previstes a municipis del Priorat

Actualitzada 15/07/2022 a les 17:40

El Govern de la Generalitat crearà 52 noves escoles bressol rurals que començaran a funcionar aquest pròxim curs 2022/2023 per donar servei a poblacions de menys de 2.500 habitants, que tenen risc de despoblament.

A la demarcació de Tarragona, són nou els municipis on s'han planificat noves escoles bressol rurals. En concret, sis se situaran a la comarca del Priorat, als municipis de Bellmunt, Capçanes, el Masroig, Marçà, Pobleda i Porrera. I les restants s'ubicaran a Botarell, de la comarca del Baix Camp, Blancafort, a la Conca de Barberà, i el Pont d'Armentera, a l'Alt Camp.



Segons explicaven fonts del Govern, amb el nou conveni entre la Generalitat i els ens locals que s'implementa per al curs vinent, els ajuntaments només hauran d'aportar 5.000 euros per curs per implantar els ensenyaments de primer cicle a les escoles. El Departament d'Educació, per la seva banda, assumeix la dotació dels professionals que garanteix l'escolarització dels infants a partir del primer any de vida.Fins ara, per un ajuntament petit el cost de tenir una escola bressol representava 30.000 euros anuals.