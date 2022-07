Desmantellen a Mont-roig el major laboratori de drogues de síntesi detectat a Catalunya

Els Mossos d'Esquadra van intervenir substàncies valorades en 4'3M d'euros al garatge d'un domicili

Actualitzada 15/07/2022 a les 11:50

Investigació de l'Ertzaintza

Laboratori clandestí

Hem desarticulat el grup criminal que hi havia darrera d'aquest laboratori i hem detingut 3 persones, entre les que hi ha el 'cuiner' de la droga. L'home no tenia formació específica, xò va arribar a assolir un alt grau de coneixements de forma autodidacta https://t.co/Lk3Ec8sfui pic.twitter.com/kZf8YHzzLe — Mossos (@mossos) July 15, 2022

Zona dedicada a fabricar possibles artefactes pirotècnics o incendiaris

Dispositiu de vigilància

Els Mossos d'Esquadra amb col·laboració de la Ertzaintza han desarticulat un grup criminal assentat al Baix Camp dedicat a la fabricació i comercialització de drogues de disseny a qui se'ls atribueix delictes contra la salut pública i tinença il·lícita d'armes i explosius.Els detinguts fabricaven les drogues sintètiques des del garatge d'un domicili ubicat a Mont-roig de Camp. Allà havien creat un autèntic laboratori de drogues altament avançat des d'on es cuinava la droga que després es distribuïa a nivell internacional i també a distribuïdors de la demarcació de Tarragona. Les substàncies intervingudes en els diferents dispositius que s'han realitzat en el marc d'aquesta investigació tenen un valor estimat al mercat il·lícit de 4,3 milions d'euros.El passat mes de novembre la Ertzaintza, a través de diverses gestions d'investigació va tenir coneixement de la possible existència d'un laboratori clandestí des d'on s'estarien elaborant substàncies estupefaents de disseny.A partir d'aquí es va posar en marxa una investigació i a través de Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), es va detectar que persones vinculades amb la investigació estaven adquirint tant «precursors de drogues com explosius». Amb les primeres gestions es va tractar de verificar l'existència del laboratori en el garatge d'un domicili de Mont-roig i posteriorment, es va determinar a quin tipus d'usos destinaven aquestes substàncies els investigats.També van comprovar que les persones investigades haurien adquirit una substància química anomenada nitrometà, amb una puresa del 100%, essent un dels precursors utilitzats habitualment per a la fabricació d'explosius. Amb la informació adquirida es van iniciar les vigilàncies al voltant del domicili investigat.Per a la fabricació de la droga, el grup criminal havia convertit el garatge d'una casa en un laboratori dividit en diverses zones diferenciades dedicades al procés de fabricació de les substàncies.En aquest espai hi havia una campana extractora per fer determinades reaccions químiques amb seguretat, una taula central on es realitzaven les mescles, un magatzem que contenia diferents tipus de substàncies precursores d'aquestes drogues, una zona de neveres i congeladors on s'hi guardaven les mescles i d'altres substàncies, així com una màquina elèctrica per premsar les mescles i elaborar els comprimits aptes per a la venda. El procés de fabricació tenia una durada de sis dies.Al mateix laboratori s'hi va trobar material vídeo gràfic on es podia veure el detingut elaborant diferents tipus de substàncies. Aquestes imatges es remuntarien almenys a cinc o sis anys enrere.La hipòtesi dels investigadors indica que les diferents substàncies estupefaents es transportarien per diferents mitjans de transport fins als Països Baixos o d'altres països del nord d'Europa, Espanya, tot i que en part, també es venia al detall per la zona d'influència del laboratori.El laboratori continua hores d'ara preservat a l'espera del resultat de les anàlisis de la Divisió de Policia Científica i TEDAX.Durant l'entrada i escorcoll al domicili també s'hi va desplaçar un equip dels TEDAX. En aquest sentit, els operatius van trobar a diferents estances de la casa material precursor utilitzat habitualment per a la fabricació d'explosius o artefactes incendiaris o pirotècnics.A banda del laboratori, al domicili s'hi podien trobar diferents estances o espais destinats a d'altres usos diferents del de la fabricació de drogues. Els investigadors van constatar que, entre d'altres, hi havia un espai on soldava, una altra part on modificava armes, i una zona on presumptament podria fabricar explosius, o artefactes pirotècnics o incendiaris.El detingut també posseïa diversos manuals de fabricació, transport i emmagatzemament de material explosiu, així com d'altres llibres d'interès per a la investigació. També es van intervenir cinc armes curtes i cinc més de llargues, tres supressors algun d'ells inserits a les armes de foc en disposició per fer foc, munició real i de fogueig, i restes de projectils desmuntats amb els quals s'apunta a la hipòtesi que els desmuntava per extreure'n elements com iniciadors o pólvora, que presumptament utilitzava per realitzar altres projectes.El detingut tenia un antecedent del 2004 de la Guardia Civil per tinença de substàncies o artefactes explosius, inflamables, incendiaris o asfixiants.La investigació en aquest punt continua oberta a l'espera de les anàlisis científics de les substàncies per part de TEDAX.El dia 4 de juny es va establir un dispositiu policial de vigilància al voltant del domicili investigat. Fruit d'aquesta vigilància es va detenir un home de 31 anys, que duia a sobre 1.152 pastilles de feniletilamina psicodèlica, anomenada 2CB, Tusi o Tucibi. El detingut va quedar en llibertat un cop va passar a disposició del jutjat.Deu dies més tard, els investigadors van tornar a establir un nou dispositiu i van detectar que un dels vehicles dels investigats havia acompanyat un altre vehicle tot terreny fins al domicili on van accedir a l'aparcament. Els agents van detectar com es carregaven unes bosses, de manera que van aturar el vehicle prop de Reus. A l'interior, els investigadors hi van trobar 131,638 quilograms de pasta de sulfat d'amfetamina, substància coneguda com a speed. En aquest dispositiu van detenir la persona que conduïa el vehicle.Finalment, el dia 15 de juny, es va dur a terme el dispositiu final, en el qual es van realitzar dues entrades i escorcolls i es van detenir dues persones més, entre les quals es trobava el cuiner de les drogues de síntesi.En total s'han intervingut 156,5 kg de pasta d'speed sense tallar; 108 kg d'speed per comercialitzar; 21,9 kg de 2CB, Tusi, Tucibi o cocaïna rosa, 5.000 pastilles de 2CB, Tusi, Tucibi o cocaïna rosa; 10 kg de Ketamina; 2,7 kg d'MDMA; 5 kg de cabdells de marihuana; deu armes de foc i munició, tant real com de fogueig; i 42.000 euros en efectiu.El Jutge d'Instrucció número 3 de Reus, va decretar presó provisional pels 3 investigats.