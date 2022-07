Barberà de la Conca en versió 5.1

Divendres 22 i dissabte 23 de juliol se celebra la setena edició de La Nit 5.1, una festa del vi, la gastronomia i la cultura a la Conca de Baberà

Actualitzada 15/07/2022 a les 00:32

El Castell de Barberà de la Conca acull, un any més, la Nit 5.1, una festa que aplega cellers, restaurants, elaboradors de productes agroalimentaris, grups de música, dansa i cultura en un dels paratges amb millors vistes de la Conca de Barberà.

Enguany la cita serà el quart cap de setmana d'aquest mes (22 i 23 de juliol). L'artista vallenca Marina Barberà signa la imatge gràfica d'aquesta edició, la setena, que té un cartell cultural format per un total de 18 artistes, 10 dels quals són músics i la resta monologuistes. Així, entre els grups que s'acostaran a Barberà de la Conca hi ha Queralt Lahoz, El Petit de Cal Eril, Maio, Maria Hein, Guineu, Reïna, Flora, Rombo, Ponent Roots i Dj Lupe. Per la seva banda, el públic també podrà gaudir de sessions de monòlegs amb les intervencions de Manel Vidal, Marc Sarrats, Raquel Hervàs, Marta Bosch, Modgi, Elisenda Pineda, Irene Minovas i Josep Català. Totes aquestes propostes es reparteixen entre els dos dies que dura el festival.

Aquest menú cultural anirà acompanyat d'una oferta gastronòmica selecta, que enguany estarà encapçalada pel restaurant tarragoní El Llagut, que portarà fins al castell l'essència de la seva cuina, tarragonina i marinera. En l'apartat de les postres dolces i salades s'hi podran trobar les propostes de La Botigueta del Portal Dinou, un establiment de Barberà de la Conca. I el punt refrescant el posarà la parada de gelats de l'establiment montblanquí Cal Xixonenc.

Quant a l'artèria principal de la festa, el vi, hi seran presents els cellers Carlania, Cooperativa Barberà de la Conca, Pla de la Masó i Tarannà poètic, tots de Barberà de la Conca, i el celler Mas Foraster de Montblanc. En l'apartat de cellers convidats hi seran el celler del Montsant Celler de l'Era, el celler de la Vall del Corb Celler Cercavins, i el celler de Rodonyà Vinya Janine. Els amants de la cervesa artesana, per la seva banda, podran degustar les propostes de les Cerveses Clandestines, que repeteixen després de ser presents ja en l'edició anterior.

La Nit 5.1 és una iniciativa de La Conca 5.1, una associació que promou la reflexió al voltant de qüestions com el territori, el turisme, la gastronomia, l'enoturisme, l'agricultura o el vi. Entre les seves accions hi ha la publicació d'un magazine, La Conca 5.1, així com l'organització de jornades de debats o tastos de vins i vermuts. A més, també treballen en la producció i difusió de documentals, el més recent dels quals és Fins i tot els arbres escoltaven (2019), en què es dona veu a persones que viuen en micropobles de Catalunya.

La festa de la Nit 5.1 es presenta com una iniciativa cultural autogestionada, sense cap patrocinador privat al darrere, i amb un cartell que es vol diferenciar dels de la majoria del panorama català.

Els dos dies en què durarà el festival les portes s'obriran a les 19 h., hora en què començaran les actuacions, que duraran fins a la 1 de la matinada. Per assistir-hi es pot comprar un abonament pels dos dies o bé comprar entrades de forma separada. Tant l'un com els altres ja estan disponibles a la pàgina web de La Conca 5.1 (www.laconca51.cat) o bé a la web de Tickètic (www.ticketic.org).