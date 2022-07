Altafulla estrena bus turístic

Estarà actiu fins al 31 d'agost i el gestiona l'empresa The Wellow Tours

Actualitzada 15/07/2022 a les 18:42

Des d'aquesta setmana i fins al pròxim 31 d'agost estarà en funcionament el servei d'autobús turístic a Altafulla, que tindrà el punt de sortida i arribada a la plaça dels Vents, a Baix a Mar. Els horaris de sortida, de dilluns a diumenge, seran a les 18 h, 19 h, 20 h, 21 h, 22 h, i 23 h.Gestionat per l'empresa de Madrid The Yellow Tours, es tracta d'un autobús petit que es pot descapotar i que farà un circuit per la localitat.Els preus són de 5,5 € pels adults i 2,50 € pels majors de 65 anys i els menors, de 4 a 12 anys.Hi ha també la possibilitat d'adquirir abonaments en diverses modalitats. Així l'abonament de cap de setmana costa 6 € pels adults i 4 € infants i majors de 65 anys. Hi ha també un abonament setmanal, al preu de 25 € i 10 €. També és possible adquirir un abonament mensual, en aquest cas amb un cost de 40 € pels adults i 18 € per infants i majors de 65.