Tot a punt per al V Festival Internacional de Guitarra de l'Hospitalet de l'Infant

Se celebrarà del 20 al 24 de juliol i retrà homenatge a Joan Carles Amat i Anna Dodas, dues figures rellevants de la cultura catalana

Actualitzada 14/07/2022 a les 07:12

Col·laboració amb el Conservatori de Música de Vila-seca

La venda d'entrades

Fins diumenge 17 de juliol, les entrades es poden comprar de manera anticipada a través de la pàgina web Fins diumenge 17 de juliol, les entrades es poden comprar de manera anticipada a través de la pàgina web www.guitarfesthospitalet.cat , on també es pot consultar tota la programació. També es podran adquirir amb antelació a la taquilla del Centre Cultural Infant Pere, els dies 18 i 19 de juliol, de 18 a 20 h. El preu de l'entrada de cada concert és de 8 euros si es compra de manera anticipada; i de 10 euros, si es compra a la taquilla els dies del festival. L'entrada anticipada per als majors de 65 anys té un preu de 6 euros; i 8 euros a taquilla. L'entrada per als menors de 12 anys és gratuïta. L'accés a les conferències que hi ha programades també serà gratuït.

L'Hospitalet de l'Infant acollirà la 5a edició del Festival Internacional de Guitarra, dedicat a les arts. En aquesta edició, prevista del 20 al 24 de juliol al Centre Cultural Infant Pere, la guitarra estarà acompanyada pel clarinet, la veu i altres disciplines com la pintura, la poesia i la dansa.El festival comptarà de nou amb músics de prestigi com el bosnià Edin Karamazov, uns dels llaütistes de més renom i conegut mundialment per la seva col·laboració amb el cantautor britànic Sting, que va donar com a resultat un àlbum de música del segle XVI Songs from the Labyrinth. Karamazov farà el concert inaugural amb la soprano catalana Núria Rial, guanyadora de diversos premis.Una altra figura important és Feliu Gasull, un dels guitarristes i compositors catalans de més projecció nacional i internacional, guanyador del Premi Ciutat de Barcelona (1991), que ha treballat com a compositor resident i solista amb nombroses orquestres i ha impartit docència a centres superiors d'arreu del món. El 23 de juliol, Gasull estarà acompanyat a l'escenari pel poeta Enric Casasses, qui l'any 2012 fou guardonat amb el Premi Nacional de Literatura i el 2020 amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.Enguany també actuarà la guitarrista de l'Hospitalet de l'Infant Anabel Montesinos, guanyadora de més de 10 premis internacionals. En aquesta ocasió oferirà, juntament amb les també artistes locals Evelyn Roca (pintora) i Mari Carmen Gallardo (ballarina), un espectacle de nova creació titulat Les dones i les arts. Amb aquest espectacle, previst per al 21 de juliol amb la Mónica Rincón com a directora d'escena, es retrà homenatge a Anna Dodas amb motiu de la commemoració del 60è aniversari del naixement d'aquesta reconeguda guitarrista i poeta catalana. Aquest esdeveniment també se sumarà a la commemoració del 450è aniversari del naixement de Joan Carles i Amat, «un de tants prohoms catalans que han restat en l'oblit malgrat una representativitat més que notable en camps tan diversos com la medicina, la música, l'escriptura i la política», en paraules del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que enguany impulsa la commemoració. Entre les obres fonamentals de Carles i Amat hi ha el tractat Guitarra Española de cinco órdenes (primera edició 1596), el primer tractat de guitarra conegut a Europa, de gran transcendència en la història de la música, que encara és vigent. L'encarregat de fer-li aquest reconeixement serà l'alemany Rolf Bäcker, professor de l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), amb la conferència La guitarra a la literatura catalana del Renaixement – imatges discursos, significats, programada per al 23 de juliol.L'altra conferència del festival la impartirà el 24 de juliol Lorenzo Coppola, nascut a Roma, que des del 2004 és professor de clarinet històric a l'ESMUC. Amb aquesta xerrada titulada Ópera sin palabras: la teatralidad musical en el repertorio clásico y romántico i el concert que oferirà posteriorment amb el seu clarinet i amb el guitarrista clàssic Bernardo Rambeaud, es clourà aquest esdeveniment organitzat per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, sota la direcció artística d'Anders Clemens i la coordinació general de Patricia Mercado.Tal com ha destacat la regidora de Cultura, Nuria Ortiz, «per donar suport als músics joves del territori», l'Ajuntament ha arribat a un acord amb el Conservatori Municipal de Música de Vila-seca que farà possible que els guanyadors/es de les dues categories del Concurs de Joves Intèrprets d'aquest centre d'ensenyament actuïn el 22 de juliol al festival. Aquest mateix dia també hi ha programat un concert a càrrec de Silvia Nogales, una guitarrista reconeguda per mestres com Leo Brouwer, que destaca per la seva capacitat de crear recitals i projectes interdisciplinaris d'èxit; i del dibuixant Josep Maria Rius, conegut amb el nom artístic de Joma.