Torna l'Apatapa, la gran festa popular de la gastronomia de tapeig del Morell

La ruta de tapes es farà del 15 al 17 de juliol

Actualitzada 14/07/2022 a les 06:59

Després de dos anys d'aturada obligada, el Morell celebrarà, aquest pròxim cap de setmana, la 6a edició de la ruta gastronòmica Apatapa. Així, entre el 15 i el 17 de juliol set establiments de restauració del municipi oferiran les seves creacions a un preu molt popular, 3,5 euros amb consumició inclosa. A més, cal tenir en compte que entre les receptes presentades pels bars, restaurants i fleques adherits a l'Apatapa 2022 hi ha opcions dolces i salades, sense gluten i, fins i tot, vegetarianes. D'aquesta manera, tothom pot gaudir d'aquesta ruta de tapes que es distingeix per la qualitat i l'originalitat.Així mateix, i com ja és habitual, es farà un sorteig entre tots aquells que omplin la butlleta del llibret de l'Apatapa amb el segell d'un mínim de sis establiments i, alhora, indiquin quina és la millor tapa segons la seva opinió. La butlleta completada es podrà dipositar, abans del 26 de juliol, a les urnes ubicades a l'Ajuntament del Morell, al Pavelló municipal i al Centre Cultural.Els premis seran de 350, 200 i 150 euros a consumir en qualsevol dels establiments participants en l'Apatapa 2022. La millor tapa s'emportarà 300 euros i un diploma acreditatiu. El lliurament de premis i del reconeixement a la millor tapa es farà en el marc del vermut de Festa Major, el pròxim diumenge 31 de juliol al migdia.L'Apatapa és «una proposta que fa estiu i que convida a tothom a sortir al carrer», assegura la regidora de l'Ajuntament del Morell, Mònica Casas, que recorda que «en les últimes edicions, la ruta va cridar l'atenció de moltes persones de fora del Morell, que recorrien el poble llibret en mà preguntant on eren els establiments participants».En la darrera edició de l'Apatapa del Morell es van servir més de 8.000 racions.