La Festa Major de Sant Jaume de Riudoms torna a la normalitat

Del 22 al 25 de juliol s'han programat els actes tradicionals, activitats pels més petits, espectacles i concerts

Actualitzada 14/07/2022 a les 08:24

La Festa Major de Sant Jaume de Riudoms arrencarà el divendres 22 de juliol i s'allargarà fins el 25 de juliol. Després de dos anys marcats per la covid, la Festa Major recupera la normalitat i aposta tant per la tradició i la cultura popular com per la diversió amb jocs, espectacles i concerts que impregnaran de festa els carrers i places del municipi.El repic de campanes donarà el tret de sortida oficial de la festa major d'estiu el divendres 22 de juliol. Enguany, la lectura del pregó anirà a càrrec de Josep Mateu Guarro, doctor en Teologia a l'arxidiòcesi que ha sigut rector de les parròquies de Sant Jaume Apòstol de Riudoms i de Santa Caterina Verge i Martir de Vinyols i els Arcs, qui també serà l'encarregat d'encendre la tronada a la plaça de l'Església. Tot seguit, la mateixa plaça acollirà el concert d'U*Rock i, a les 23.30 h, arrencarà la primera nit de les Ulé Barraques amb els concerts de l'Orquestra Mitjanit i el grup Jazzwoman a l'Espai Barraques.El dissabte 23 seran protagonistes els infants, els correfocs i els concerts. A les 6 de la tarda, tindrà lloc la cercavila del Seguici infantil amb la participació de diferents elements festius acompanyats pel grup de música de carrer Bandarra Street Orkestra i l'espectacle de titelles gegants Les nòmades. Al finalitzar el seguici, hi haurà una animació infantil a càrrec de Jaume Barri a la plaça de l'Om.També des de la mateixa plaça, sortirà a dos quarts de nou del vespre el 5è correfoc infantil amb la Colla de Diablons de Riudoms acompanyats de les colles d'Alcover, de les Borges del Camp i de Bellpuig d'Urgell. A continuació, els carrers s'ompliran d'espurnes amb el tradicional correfoc de Festa Major amb la participació de la Colla de Diables de Riudoms, la Colla de Diables de les Borges del Camp, l'Associació Cultural de Calents i Cornuts d'Arbeca, Lekeitioko Diablesak Antzerki Elkartea i Diables de Voramar. En acabar el correfoc, es faran les enceses de lluïment de totes les colles i la carretillada conjunta. L'encesa de la traca final anira a càrrec de Hodei Izarra Sustaeta, membre de Lekeitioko Diable-sak Antzerki Elkartea com a representant de l'agermanament de la Colla de Diables de Riudoms amb el País Basc.A la nit, el recinte de Sant Antoni acollirà el concert i gran ball de Festa Major a càrrec de l'Orquestra Pennsylvania i, a l'Espai Barraques, hi haurà la segona nit de concerts amb The Perkals, Seguirem. Tribut a Obrint Pas i El Pony Pisador.El diumenge 24 hi huarà la celebració de la 29a Bicicletada Popular que sortirà des de la plaça de l'Arbre a les 10 del matí i farà un recorregut urbà de 3km fins arribar al parc de Sant Antoni on hi haurà l'esmorzar de totes les persones inscrites. A la tarda, tindran lloc els actes religiosos en honor al copatró Sant Jaume com són la solemne missa i la processó encapçalada pel Seguici Festiu. Durant la missa, els elements festius que formen part del Seguici de Riudoms estaran exposats a la plaça de l'Església. A les 9 del vespre, els elements festius faran el seu ball individual de lluïment i, tot seguit, hi haurà la ballada conjunta a la plaça de l'Església. Durant la ballada final, se servirà coca amb recapte de Riudoms acompanyada de vermut Miró.El dilluns 25, la festa major d'estiu posarà el punt final amb un tobogan aquàtic urbà per a infants a partir de 6 anys, l'espectacle musical Show must go on a càrrec de Queen Tribut a la plaça de l'Església i, ja entrada la nit, el tradicional espectacle pirotècnic clourà quatre dies de festa.