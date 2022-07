Es mantenen 10 dotacions i un helicòpter bombarder a la zona

Actualitzada 14/07/2022 a les 16:55

Els Bombers han donat per estabilitzat l'incendi que des d'aquest migdia ha cremat una zona de dues hectàrees de matolls al carrer Baix Ebre de Valls, al barri de les Comarques. Deu dotacions terrestres i un helicòpter es mantenen a la zona per acabar d'extingir el foc, que ha afectat un solar situat molt a prop de diversos habitatges.Els Bombers han enviat fins a 16 dotacions a la zona, quatre d'elles aèries, per poder actuar amb celeritat en un espai que per la proximitat amb habitatges i per l'onada de calor, representava un risc important.