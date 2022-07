Detenen dos individus després de robar en un bar a Torredembarra

La Policia Local els va enxampar a l'interior del local i en identificar-se com a policies els detinguts van iniciar una fugida

Actualitzada 14/07/2022 a les 13:35

La Policia Local de Torredembarra ha detingut dos individus aquesta matinada com a presumptes autores d'un robatori amb força en un bar del carrer de l'Onze de setembre. A un quart de quatre de la matinada, la Policia Local ha rebut l'avís del propietari i quan han arribat els agents han escoltat sorolls a l'interior. Després d'identificar-se com a policies, dues persones han fugit per la finestra i s'ha iniciat una persecució.El primer detingut és un home, veí de Sant Quintí de Mediona, al qual se li ha trobat un feix de bitllets (1.300 euros). El segon individu, amb domicili desconegut, se l'ha trobat amagat en un edifici en construcció. També portava diners, però en menor quantitat (30 euros). Una finestra, una màquina escurabutxaques i una màquina registradora han patit danys.