Altafulla promou una campanya a favor de les platges sense fum

Té l'objectiu de conscienciar a banyistes i ciutadania sobre la importància de mantenir la sorra neta i lliure de burilles

Actualitzada 14/07/2022 a les 07:33

L'Ajuntament d'Altafulla ha engegat la campanya Platja sense fum amb l'objectiu de conscienciar a banyistes i ciutadania que visita la platja sobre la importància de mantenir la sorra neta i lliure de burilles.Per això, per raons de salut i mediambientals, demanen a la població resident i visitant que pensi abans de fumar i llençar una burilla a la sorra.Una de les accions d'aquesta campanya inclou la col·locació de cartells que recordaran als usuaris que a la platja és millor no fumar.Les burilles de cigarreta és un dels residus més abundants en entorns naturals i urbans i causa greus impactes ambientals i econòmics quan no són gestionades correctament.D'altra banda, les burilles de cigarreta són el residu més abundant en les platges de la regió occidental del Mediterrani representant el 25,33% sobre el total de deixalles marines recollides. La Comissió Europea els classifica com el segon residu més freqüent en les neteges de platges europees. Es tracta d'un residu molt petit i lleuger que és fàcilment transportat per vent, corrents, aigües residuals i rius fins arribar a platges i al mar on s'acostumen a acumular.