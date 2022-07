Un grup de joves duen a terme una jornada de neteja als Muntanyans

El grup de 24 nois i noies de tota Catalunya realitzen un camp de treball a Torredembarra

Actualitzada 13/07/2022 a les 07:52

Els joves del camp de treball dels Muntanyans han dut a terme aquest dimarts una jornada de neteja Let's Clean Up de l'espai d'interès natural. Coincidint amb aquesta activitat han rebut la visita de la coordinadora territorial de Joventut a Tarragona, Ekaterina Katcheff, acompanyada per la regidora de Joventut, Pili Hernández, i el regidor de Sostenibilitat, Joan Torras.Aquest camp de treball té lloc del 3 al 17 de juliol i hi participen 24 nois i noies de tot Catalunya. Està organitzat per la Direcció General de Joventut i dirigit per l'entitat ecologista GETE-Ecologistes en Acció, amb el suport de l'Ajuntament de Torredembarra.Les activitats mediambientals que es duen a terme al camp són manteniment de l'espai protegit dels Muntanyans, accions de neteja de l'espai natural, extracció de plantes invasores, enquestes a usuaris de la platja sobre serveis i manteniment i altres activitats de lleure.