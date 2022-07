Salou organitza una nova edició de la calada de les Malles de Sant Pere

La Societat de Pescadors Santa Maria del Mar recrearà l'antic art de pesca dissabte al vespre a la platja de Ponent

Actualitzada 13/07/2022 a les 10:01

L'Ajuntament de Salou ha organitzat per aquest dissabte, 16 de juliol, una gran jornada cultural al voltant de la tradicional Calada de les Malles de Sant Pere.A les 11 h, la Biblioteca Pública Municipal realitzarà diversos tallers infantils i una sessió de contacontes, de temàtica marinera. Mentre que a les 19.30 h, els Gegants de Salou, Maria del Mar i Ramon, sortiran als carrers, per celebrar la festivitat de la Mare de Déu del Carme. El recorregut s'iniciarà a l'Espigó del Moll, passant pel Passeig Miramar.L'exhibició de l'antic art de pesca de Tirar l'Art, la Calada de les Malles, tindrà lloc a les 20.30 h, a la platja de Ponent, a càrrec de la Societat de Pescadors Santa Maria del Mar.Aquesta tècnica artesanal consisteix en calar les xarxes des d'una embarcació, per després estirar-se, amb tracció humana, des de la platja. És una tècnica de pesca per arrossegament, formada per una xarxa, amb dues cames. La barca cala l'art davant la platja i retorna a terra, portant unes cordes lligades a la xarxa. A la platja, els pescadors s'aferren un tros de corda a cada cama i, a l'estirar, van acostant la xarxa, que atrapa tots aquells peixos que es troben pel camí. Es tracta d'un art molt antic que és especialment adequat per a platges arenoses i de pendent suau, com és la de Salou.En finalitzar la recreació, a les 22 h, hi haurà sardinada popular, a la platja de Ponent, a l'alçada de la Base Nàutica. I, a la mateixa hora, també es cantaran havaneres, a l'Espigó del Moll.