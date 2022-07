Projecten sis parcs fotovoltaics amb 14.500 plaques solars a Constantí

S'ubicarien a molt poca distància entre ells, entre l'AP-7 i el centre comercial les Gavarres

Actualitzada 13/07/2022 a les 07:32

Sis empreses estan impulsant sis parcs fotovoltaics que conjuntament preveuen instal·lar fins a 14.500 plaques solars a Constantí. S'ubicarien en vuit parcel·les del denominat polígon 16 del municipi, a la zona compresa entre l'AP-7 i el centre comercial les Gavarres. De moment les companyies promotores han iniciat els tràmits per a la construcció i les iniciatives es troben a informació pública. La inversió global gairebé arriba als 4 MEUR i preveuen tenir instal·lacions comunes, com ara tres centres de transformació, amb dos transformadors a cada centre. L'energia generada la connectarien a una línia elèctrica aèria de 25 kilovolts (kV) ja existent que passa pel llindar de les plantes.L'empresa Palcha PV 19 SL (Madrid) és que ha projectat la planta més gran, amb 5.408 panells i una inversió de quasi 1,5 MEUR. Pascual Closa SL (Castellnou de Seana), Martínez y Muzzati Renovables SL (Castelló de la Plana), Macmafruits SL (Mollerussa) i Fotoelectrica de Juncosa SL (Pozuelo de Alarcón) invertiran cadascuna 557.700 euros per col·locar 2.028 plaques. Finalment, Basolfort SL (Castellnou de Seana) ha previst 1.014 panells i un pressupost de quasi 279.000 euros.Les empreses han sol·licitat l'autorització administrativa prèvia i la de construcció, l'autorització del projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable, així com l'avaluació d'impacte ambiental de les plantes solars i de les seves infraestructures d'evacuació.