M Clan, plat fort de la Festa Major d'Estiu de Vila-seca

L'Ajuntament ha programat una cinquantena d'activitats musicals, esportives i culturals sense deixar de banda la tradició

Actualitzada 13/07/2022 a les 08:40

L'Ajuntament de Vila-seca ha organitzat una cinquantena d'actes per celebrar la Festa Major d'Estiu de Vila-seca. La cita festiva començarà el 22 de juliol a la Pineda i s'allargarà fins el dia 25 per commemorar la festa de Sant Jaume. Entre les activitats per aquests dies hi ha el concert de No me pises que llevo chanclas, castells, una cercavila, correfocs, havaneres i focs artificials.A partir del 28 de juliol la festa es traslladarà al centre Vila-seca amb una gimcana enigmàtic, l'espai chill-out i el concert de Maruja Limon. Divendres serà el torn del correfoc petit i del concert d'M Clan a Parc de la Riera. Per dissabte, hi haurà una cursa familiar, castells i el tradicional cercabirra amb la Txaranga Band Tocats i la Txaranga Bufant Fort Street Band. Per la nit la orquestra Nueva Era serà l'encarregada d'amenitzar el ball de Festa Major.El 31 de juliol tindrà lloc la XXXIV Travessia Nedant 'Platja de la Pineda' i el Vermut de Festa Major Route N-340 pels diversos locals del municipi. Per la tarda també hi haurà la cercavila del Seguici Festiu amb els diferents elements i balls.Enguany, Vila-seca també ha apostat per la música quilòmetre 0 amb l'actuació d'Antonio Herreros i la seva banda Deverso; Yamilé Wilson, la vila-secana que va participar al programa 'La Voz'; a més de dj's locals.Mag Lari portarà el seu espectacle al Celler de Vila-seca el proper 2 d'agost, mentre que Txavi Franquesa actuarà a la Plaça d'Estudi amb un monòleg.El dia 3 d'agost serà el dia gran de la festa les Matinades i la Missa Majora a l'Església de Sant Esteve. Per la tarda, serà el torn de la Representació del Ball de Sant Esteve, la Cercavila de trabucaires i el Correfoc. Un gran castell de Focs d'Artifici posarà el punt i final a tretz dies de festa.