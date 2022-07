La Policia Local de Roda frustra una nova ocupació i evita un robatori

Dues persones estan imputades com a presumptes autores d'un delicte lleu d'ocupació d'immoble

Actualitzada 13/07/2022 a les 11:37

La Policia Local de Roda de Berà va evitar dimarts l'ocupació d'un habitatge, el qual havia estat adquirit per un nou propietari i havia de rebre les claus en les pròximes 24 hores. La ràpida intervenció d'una dotació de la policia rodenca va aconseguir impedir l'ocupació. Es va imputar a dues persones com a presumptes autores d'un delicte lleu d'ocupació d'immoble.A la tarda, la Policia Local va rebre un avís per part del cos de Mossos d'Esquadra sol·licitant la seva col·laboració per atendre un servei d'alarma en un habitatge de la urbanització Berà, ja que Mossos d'Esquadra no disposava de dotacions policials lliures per atendre'l. Es van comissionar dues dotacions policials al lloc dels fets i gràcies a la immediata intervenció es va aconseguir identificar i detenir el presumpte autor, un home de 23 anys, per robatori amb força a l'interior d'un habitatge. L'home va ser traslladat a les dependències del cos de Mossos d'Esquadra d'El Vendrell.