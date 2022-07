La inflació al Camp i l'Ebre es dispara dos punts al juny i se situa en l'11%

L'electricitat, el gas i els combustibles continuen la tendència alcista i s'encareixen fins a un 22,7%

Actualitzada 13/07/2022 a les 11:19

La taxa de variació anual de l'IPC al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre es va disparar dos punts al juny i es va situar a l'11%, segons ha informat aquest dimecres l'INE, el percentatge més elevat de la sèrie històrica que es remunta al gener del 2002. Entre les alces més significatives hi ha els serveis bàsics -la llum i el gas- i també els carburants. Aquest paquet s'ha enfilat fins a un 22,7%, malgrat les rebaixes aplicades per l'Estat, així com el transport, que arriba al 20,6%.També s'ha encarit la cistella de la compra que ha passat del 10% al 12,7% i l'oci i la cultura, que han passat del 2,2% al 3,4%. La resta de preus també pugen al juny, excepte les comunicacions i l'ensenyament, que es mantenen sense canvis significatius.