El pont de l'avinguda de l'Esport de Cambrils avança amb la canalització del barranc

Actualitzada 13/07/2022 a les 09:18

Les obres per la construcció del pont de l'avinguda de l'Esport sobre el barranc de la Mare de Déu del Camí a Cambrils avancen a bon ritme. Durant la primera setmana de juliol la constructora adjudicatària de les obres del pont, Bigas Group SL, va finalitzar la col·locació dels calaixos prefabricats de formigó a la llera del barranc i ara els treballs continuen amb la canalització dels serveis, el rejuntat interior i el terraplenat sobre el calaix. Per acabar, s'urbanitzarà el vial d'aquest petit tram, que s'inicia al ramal corresponent de la nova rotonda en construcció de la carretera T‐312.Al mateix temps, l'empresa Tecnologia de Firmes SA també ha iniciat els treballs amb la demolició de l'asfalt existent. Les obres consistiran en un passeig central enjardinat i una doble calçada lateral, que es convertirà en el nou accés nord de Cambrils.La nova avinguda forma part d'una estratègia urbanística per connectar el nucli urbà, la zona esportiva municipal, la nova estació ferroviària amb l'autovia A7 i l'autopista AP-7, descongestionar el trànsit de vehicles i bicicletes que es desplacen cap als diferents equipaments i millorar les entrades al polígon industrial Belianes, barris de ponent i municipis veïns.El regidor d'Obra Pública, Enric Daza, ha recordat que es tracta de projectes que donen resposta a peticions llargament demandades per diferents entitats del teixit associatiu de Cambrils.En aquest sentit, el regidor també ha destacat l'esforç de coordinació entre l'Ajuntament, la Generalitat i les diferents empreses per executar al mateix temps les dues obres municipals (el pont i l'avinguda de l'Esport) i la que impulsa la Generalitat (la rotonda que connectarà el nou vial i la carretera T-312).