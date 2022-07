Córrer i caminar per salvar vides

La Lliga contra el Càncer organitza la primera edició de la cursa solidària 'Lliga't a la Vida–Trail', amb un recorregut de 100 km pel Camp de Tarragona

La cita serà el 29 i 30 d'octubre de 2022. La prova, un recorregut de 100 km que transcorre per municipis del Tarragonès, el Baix Penedès i l'Alt Camp. I l'objectiu, recaptar fons per la Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre. Tot, amb la finalitat última de millorar la qualitat de vida dels pacients oncològics i de les seves famílies.

Aquestes són les característiques de la Lliga't a la Vida– Trail, una cursa a peu, de llarga distància, que caldrà realitzar en format d'equips i per relleus, i que s'ha presentat a Tarragona. Tal com detallen els organitzadors, els participants hauran de formar equips d'un màxim de set persones. Per inscriure's, els equips hauran d'aconseguir recaptar un mínim de 700 euros a través de donatius amb la data límit del 19 d'octubre de 2022. Tot plegat s'articularà a través del web de la cursa (www.lligatalavida.cat). Allà, cada equip que vagi fent la inscripció tindrà un espai propi on es podrà anar veient el que porta recaptat. I, a la vegada, tothom que ho vulgui, podrà fer el seu donatiu a l'equip que desitgi.

Pel que fa a la cursa, la prova està dissenyada per realitzar-la corrent o caminant, amb un límit de 26 hores per finalitzar-la. Es tracta d'un recorregut circular de llarga distància, d'aproximadament 100 quilòmetres. El punt de sortida i arribada és el Port de Tarragona, i serà una prova poc tècnica i amb poc desnivell, per tal que la majoria de participants puguin gaudir-la i assolir l'objectiu. El circuit transcorrerà per la Móra, la Pobla de Montornès, Bonastre, Albinyana, Masllorenç, Bràfim, Salomó, la Riera de Gaià i els Pallaresos.

Serà condició indispensable que hi hagi sempre, com a mínim, tres membres de l'equip en cursa. Es podran fer relleus en els diferents punts d'avituallament i de control de pas. Aquests punts estaran situats en les poblacions de final de tram, on a més hi haurà zones de pàrquing específiques per poder arribar amb vehicle. Cada equip podrà organitzar-se segons les seves necessitats, fent servir l'estratègia que cregui més oportuna a l'hora de fer els relleus.

«Al Lliga't a la vida–Trail la competició com a tal no existeix, ja que totes les persones que arribin a la meta dins l'horari establert seran considerades finishers. L'objectiu de la cursa és recaptar el màxim de diners possible alhora que es gaudeix de l'esport en equip. Si una cosa tenim clara és que en aquesta cursa guanyem tots», afirmen des de l'organització. Per la seva banda, els alcaldes de les poblacions per on transcorrerà la prova han assegurat sentir-se «molt contents i contentes de poder formar part d'aquesta festa esportiva solidària», a la vegada que han assegurat fer «tot el possible perquè sigui tot un èxit», concloent que «és un goig que aquest esdeveniment passi pels nostres pobles i ciutats».

Les inscripcions ja estan obertes, però no serà fins als pròxims dies que estarà habilitada l'opció de poder començar a fer donatius.

La Lliga't a la Vida– Trail és una iniciativa de la Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre, juntament amb l'equip de KMxTu com a productors de l'esdeveniment i amb l'assessorament tècnic de Naturetime Events.