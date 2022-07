'Cambrils Batega: Rock & Cor' recapta 14.250 euros per la lluita contra el càncer i l'ELA

Es destinarà a la Fundació Fero i a la Fundació Miquel Valls

Actualitzada 13/07/2022 a les 08:49

El concert solidari Cambrils Batega: Rock & Cor, organitzat per la Coral Verge del Camí, l'Escola Municipal de Música (EMMC) i el Departament de Cultura de l'Ajuntament de Cambrils, ha aconseguit recaptar 14.250 euros per la lluita contra el càncer i l'ELA. L'import es destinarà a la Fundació Fero (Recerca contra el càncer) i a la Fundació Miquel Valls (ELA, Esclerosi Lateral Amiotròfica), dues fundacions que van estar presents a l'espectacle celebrat aquest passat diumenge als Jardins del Parc Samà.El projecte musical va penjar el cartell de sold out. A més, hi va haver la possibilitat de col·laborar a través de la Fila 0, una donació que també es va poder fer el mateix dia del concert.Un total de 800 persones van gaudir de la proposta musical dirigida per Robert Faltus, director de la Coral Verge del Camí de Cambrils. Cambrils Batega va comptar amb la participació d'un centenar de cantaires d'entre 12 i 70 anys. A més dels membres de la coral cambrilenca, a l'escenari també hi havia els cors Vivace, Adagio i Vivace Cambra de l'Escola Municipal de Música (EMM) i una trentena de cantaires a títol individual de poblacions com Tarragona, Reus, Riudoms i Vinyols. Van estar acompanyats d'un grup de rock format per Albert Galcerà (teclats), Georgi Olshanetsky (guitarra), Artemi Agràs (baix) i Francesc Martin París (bateria).El projecte Cambrils Batega va néixer de la iniciativa de la Coral Verge del Camí que, després de dos anys amb poques actuacions musicals, va plantejar fer un concert de gran format i que a més fos solidari. De seguida s'hi van sumar l'Escola Municipal de Música, el Departament de Cultura del consistori cambrilenc, el Parc Samà i la Diputació de Tarragona.